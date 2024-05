Tak zmieniała się LUNA. Była wyjątkowym dzieckiem, od zawsze się wyróżniała. Magiczne zdjęcia

LUNA, czyli Aleksandra Wielgomas, urodziła się w Warszawie, a 28 sierpnia 2024 roku skończy dokładnie 25 lat. Ma trzech braci i jest córką przedsiębiorcy Andrzeja Wielgomasa. Jak ujawniliśmy swego czasu w "Super Expressie", piosenkarka pochodzi z rodziny związanej z branżą rolno-przetwórczą, skupionej wokół rodzinnej firmy Dawtona. Dziewczyna od najmłodszych lat interesowała się muzyką i miała artystyczną duszę. Zmieniała się przez lata, ale miłość do muzyki pozostała. Była wyjątkowym dzieckiem, szczególnie uzdolnionym, o nietypowej urodzie i zainteresowaniach, które pozostały jej do dziś. LUNA uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim w klasie skrzypiec. W latach 2015–2018 uczęszczała do klasy o profilu prawno-politologicznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, a w 2018 roku rozpoczęła studia na wydziale artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 dołączyła do dziecięcego chóru Artos im. Władysława Skoraczewskiego w Teatrze Wielkim, gdzie uczyła się śpiewu u Danuty Chmurskiej. Jako członkini tegoż chóru występowała w operach oraz spektaklach Teatru Wielkiego. W latach 2015–2017 grała rolę Krakowianki w spektaklu „Cud albo Krakowiaki i Górale". Związana była także z Ogniskiem Teatralnym „u Machulskich". Jej kariera wcale nie zaczęła się od udziału w konkursie Eurowizja 2024, jak niektórzy zakładali. Historia sięga bowiem wiele lat wstecz. Poniżej szczegóły.

LUNA występowała na scenie już wcześniej. Ma na koncie licznie utwory i sukcesy

W 2018 roku Aleksandra Wielgomas nawiązała współpracę z wytwórnią Kayax w ramach projektu „My Name is New”. Wtedy także nagrała swój debiutancki utwór pod tytułem „Na wzgórzach niepokoju”. W czerwcu 2019 wydała singiel „Zastyga”. Miesiąc później zagrała na festiwalu Naturalnie Mazury Festiwal. W sierpniu 2019 wystąpiła też na Pol’and’Rock Festivalu. Później licznie koncertowała: na finale WOŚP, w warszawskim klubie Stodoła, śpiewała z Melą Koteluk, znalazła się na liście najlepszych polskich piosenek 2020 roku z utworem "Zgaś", w którym umieściła dźwięki pochodzące z kosmosu, opublikowane przez NASA. W drugiej połowie 2020 roku nawiązała współpracę z kompozytorem Michałem „Foxem” Królem, czego efektem jest singiel „Luna”, który zapowiadał nową drogę artystyczną wokalistki. Potem były nowe utwory, współpraca z Marcinem Maciejczakiem oraz innymi artystami i nie tylko. W styczniu 2024 roku LUNA wydała utwór "The Tower", z którym została wybrana na reprezentantkę Polski w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Niestety, nie zakwalifikowała się do finału, ale to nie koniec jej marzeń o karierze muzycznej.

LUNA interesuje się astrologią. Jest "zodiakarą"! Magiczne zdjęcia z okresu dzieciństwa

LUNA jest "zodiakarą"! Interesuje się astrologią, filozofią, sztuką, ekologią oraz modą. Do jej największych muzycznych inspiracji można zaliczyć twórczość Nicka Cave oraz Björk. W rozmowie z Radosławem Pulkowskim z magazynu K-Mag w grudniu 2020 roku jako swoją inspirację wskazała naturę, w szczególności powiązania między światami mikro i makro, które w nich dostrzega. Fascynuje ją też poezja, a w szczególności twórczość Bolesława Leśmiana. Jak sama mówi, „Luna” to jej alter ego, które jest „pełne tajemnic i magii”. Artystka określa swoją muzykę jako "kosmiczny pop". W rozmowie dla magazynu K-Mag wyjaśnia, że przyjęła pseudonim „Luna”, ponieważ z języka łacińskiego oznacza on księżyc, którego duży wpływ obserwuje w swoim życiu. Dodała, że pseudonim ma również związek z jej lunatykowaniem. Po porażce na Eurowizji, zapowiedziała, że zamierza dalej walczyć o marzenia. Wkrótce ma wydać nowy album, a w nim wiele nowych piosenek. Powodzenia!

