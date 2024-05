Były mąż Anity Sokołowskiej to gwiazdor "Klanu"! Przystojniak namieszał i zapadł się pod ziemię

Eurowizja 2024. Luna nie wystąpi w wielkim finale

Luna wystąpiła w pierwszym półfinale Eurowizji 2024 z utworem "The Tower". Choć było widać, że zarówno fani jak i dziennikarze są pewni awansu wokalistki do wielkiego finału konkursu, marzenia runęły w sekundę. Polska nie dostała się do sobotniego show, jednocześnie kończąc swoją przygodę na półfinale.

Eurowizja 2024. Jakie plany po Eurowizji ma Luna?

Od początku zaznaczano, że Luna bardzo przeżywa porażki i niepowodzenia. Równie smutno było jej po braku awansu do finału Eurowizji. Dziennikarze pracujący obecnie w Malmo dodają w social mediach, że dziewczyna otrzymała wsparcie od wielu osób - nie tylko dziennikarzy, ale również innych uczestników. Z fanami bywa różnie, co widać w social mediach. Choć jak zaznacza w mediach, zapamięta przygodę na długo.

Jednocześnie dziennikarze RMF FM zapytali Luny, czy ma jakieś plany na karierę po Eurowizji. Okazuje się, że powstanie nowa płyta!

- Nowy album jest już na finiszu. Będzie to anglojęzyczny album, ale też mam nadzieję, że nie zabraknie jakichś smaczków dla polskich fanów na tym albumie. Natomiast nowy singiel już niebawem. Teraz zabieramy się właśnie za kręcenie klipu do tego singla. Nie mogę się doczekać - powiedziała dla RMF FM Luna.

Nie wiadomo tylko, czy Luna wróci do swojej poprzedniej muzycznej stylistyki, czy zostanie przy radiowych utworach.