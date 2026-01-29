Nie zgadniesz, co zrobią z Bazyliką św. Piotra! To nie żarty

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-01-29 11:20

W jednej z najsławniejszych świątyni katolickich na świecie zajdą wkrótce zmiany! Chodzi o Bazylikę św. Piotra w Watykanie, a konkretnie o jej... dach. Choć dla wielu może to brzmieć bardzo zaskakująco, powstanie tam bistro z daniami i napojami dla turystów czy pielgrzymów. Już teraz na terenie tarasu znajduje się niewielki barek powstały z myślą o spragnionych gościach.

Watykan

i

Autor: Dawid Piątkowski

Na dachu Bazyliki Świętego Piotra powstanie bistro z daniami dla turystów i pielgrzymów

Na tarasie na dachu Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie powstanie bistro - poinformował w czwartek rzymski dziennik „Il Messaggero”. Według włoskiej gazety prace są już na zaawansowanym etapie i niewykluczone, że zakończą się jeszcze w tym roku. Klienci będą mogli liczyć na widok na plac Świętego Piotra oraz panoramę Rzymu, a w takiej lokalizacji zapewne także na niezbyt niskie ceny. Bistro ma powstać naprzeciwko figur apostołów, w przestrzeni, która dotąd była niedostępna dla zwiedzających. Z informacji „Il Messaggero” wynika, że lokal zostanie urządzony w części pomieszczeń zaplecza technicznego znajdujących się na tarasie. Watykańskie źródła, na które powołuje się gazeta, przekazały, że niedawno dostarczono tam już elementy wyposażenia baru. 

ZOBACZ TEŻ: Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o feriach zimowych

Papież Leon XIV wpadnie do bistro na dachu bazyliki?

Dziennik zaznacza, że sam pomysł nie jest nowy. Rozważano jego realizację jeszcze przed 2025 rokiem, lecz plany pokrzyżowały problemy techniczne i opóźnienia. Obecnie nie wyklucza się, że inwestycja zostanie ukończona w 2026 roku, w którym, przypada zresztą 400. rocznica konsekracji bazyliki. Bazylika Świętego Piotra jest nie tylko jednym z najważniejszych miejsc kultu chrześcijańskiego, ale także jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych na świecie. Liczba odwiedzających sięga nawet 50 tysięcy dziennie. Turyści i pielgrzymi mają obecnie możliwość wjazdu windą na kopułę bazyliki, skąd prowadzi wyjście na taras. Znajduje się tam niewielki bar oferujący napoje, z którego chętnie korzystają zwiedzający, zwłaszcza latem, gdy upały w Rzymie bywają szczególnie dotkliwe. Jak zauważa „Il Messaggero”, decyzja o rozbudowie tarasu i przeznaczeniu jego części na lokal gastronomiczny jest konsekwencją częściowego przerabiania bazyliki na muzeum, na co zgodził się jeszcze papież Franciszek. Oznacza to większe otwarcie świątyni na funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego. Na zakończenie artykułu dziennikarze żartobliwie zastanawiają się, czy papież Leon XIV zechce kiedyś zajrzeć do nowego bistro, by coś przekąsić.

Super Express Google News
Sonda
Czy byłeś/łaś w Watykanie?
Wybierasz się na wakacje do Włoch? Sprawdź, jak dobrze znasz te zwroty i słówka po włosku! [QUIZ]
Pytanie 1 z 11
Zacznijmy od przywitania! Jak powiedzieć "dzień dobry" po włosku?
TRUMNA PAPIEŻA PRZENIESIONA DO BAZYLIKI ŚW. PIOTRA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAZYLIKA
WATYKAN