Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o feriach zimowych

Papież Leon XIV w Watykanie zwrócił się do Polaków i mówił o feriach zimowych
Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie zwrócił się do Polaków z przesłaniem na czas ferii zimowych. Zachęcał, by okres odpoczynku stał się okazją do pogłębienia relacji z Bogiem oraz z innymi ludźmi. Spotkanie odbyło się w Auli Pawła VI. "Niech czas waszych ferii zimowych będzie okazją do odkrywania piękna przyjaźni ze Stwórcą oraz z naszymi braćmi i siostrami, przyjaciółmi w wierze. Wszystkim wam błogosławię" – powiedział Leon XIV. W wygłoszonej katechezie papież zwrócił uwagę, że w życiu chrześcijanina nie może zabraknąć czasu na modlitwę i refleksję. Jak zaznaczył, nie jest to dodatek do codziennych obowiązków, lecz stały element życia.
Pierwsze województwa zaczynają ferie zimowe już w poniedziałek, 19 stycznia. Oto tegoroczne terminy ferii zimowych w Polsce:
19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie
Papież Leon XIV niedawno też zwrócił się do Polaków. Chodziło o orszaki Trzech Króli
Niedawno papież Leon XIV też zwracał się bezpośrednio do Polaków. Podczas uroczystości Objawienia w swoim wystąpieniu wygłaszanym z balkonu bazyliki Świętego Piotra pozdrawiał uczestników orszaków Trzech Króli odbywających się w Warszawie i innych miastach kraju. W południe Leon XIV mówił do tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, podkreślając, że nawet w czasie kryzysów i napięć nie można tracić nadziei. Nawiązując do uroczystości Trzech Króli, przypomniał sens drogi Mędrców ze Wschodu - ryzykownej, ale prowadzącej do prawdy. Jak zaznaczył, ich dary są symbolem gotowości oddania Bogu wszystkiego, czym człowiek jest i co posiada.