Chamenei mówił o istotach nadprzyrodzonych. Uważał, że Izrael paktuje z ciemnymi mocami!

Wymiana ciosów między Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi trwa, a sytuacja tylko się zaostrza. Padają coraz poważniejsze groźby, Donald Trump zagroził Teheranowi atakiem, jakiego nikt do tej pory nie widział, co sprawiło, że narastają obawy przed użyciem na Bliskim Wschodzie bomby atomowej. Na razie jednak używana jest broń konwencjonalna. Ale niektórzy twierdzą, że to tylko pozory, a tak naprawdę do walki używane są także... nadprzyrodzone moce. Choć z naszego punktu widzenia może być trudno w to uwierzyć, tego rodzaju stwierdzenia nie są w Iranie rzadkością i powtarzał je swojego czasu także zabity w miniony weekend najwyższy przywódca Ali Chamenei. Podobne rzeczy mówią niekiedy irańscy teologowie. Na przykład Mustafa Karami twierdził, że miejsce pobytu zabitego w 2024 roku wysokiego rangą dowódcy Hezbollahu Izrael uzyskał od "niewidzialnych dżinów".

"W pierwszym roku wojny w Strefie Gazy wyciekły również informacje o spotkaniu Netanjahu ze specjalistami od okultyzmu"

Przykład? Jak informował w lipcu zeszłego roku Jerusalem Post, Abdollah Ganji, były redaktor gazety Javan powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, pisał o tym na platformie X, że zjawiska metafizyczne towarzyszyły wojnie dwunastodniowej, czyli konfliktowi Izraela z Iranem z 2025 roku. „Po niedawnej wojnie na ulicach Teheranu znaleziono kilka kartek papieru zawierających talizmany z symbolami żydowskimi. W pierwszym roku wojny w Strefie Gazy wyciekły również informacje o spotkaniu Netanjahu ze specjalistami od okultyzmu. Kilka lat temu Najwyższy Przywódca oświadczył, że wrogie państwa oraz zachodnie i hebrajskie służby wywiadowcze wykorzystują nauki okultystyczne i dżiny do szpiegostwa”. Dżiny to w islamie nadprzyrodzone istoty mogące przybierać rozmaite formy.

W noworocznym przemówieniu, wygłoszonym w 2020 Chamenei stwierdzi: „Cóż, mamy wielu wrogów i nie powinniśmy być tym zaskoczeni. Jak wspomniałem, Allah Najwyższy powiedział w Świętym Koranie: „I tak uczyniliśmy dla każdego proroka wroga: diabły spośród ludzi i dżiny, z których niektórzy podsuwali innym piękne kłamstwa, aby ich zwieść” [Święty Koran, 6:112]. Są wrogowie zarówno spośród dżinów, jak i ludzi, i pomagają sobie nawzajem. Służby bezpieczeństwa wielu krajów współpracują przeciwko nam”. Portal Khameneir.ir przeprowadził nawet wywiad z ajatollahem Ahmadem Abedim, profesorem i znawcą Koranu. Oto, jak skomentował tam słowa przywódcy:

"Ich służba wywiadowcza, Mossad, robi to, bez wątpienia. Istnieje wiele dowodów na poparcie tego"

"Żydzi, a zwłaszcza syjoniści, w dużej mierze zajmują się sprawami metafizycznymi. Ich służba wywiadowcza, Mossad, robi to, bez wątpienia. Istnieje wiele dowodów na poparcie tego. Powinniśmy jednak regulować nasze życie, opierając się na zaufaniu do Boga. Powinniśmy planować w oparciu o mądrość, konwenanse społeczne i zdrowy rozsądek i w ten sposób rozwijać kraj". O dżinach mówił tak: "W wersecie 112 rozdziału „Bydło” Bóg mówi: „I tak uczyniliśmy dla każdego proroka wroga, diabły spośród ludzi i dżiny”. Arabskie słowo „Szajatin” jest często używane w Koranie i innych tradycjach. Kwestia dżinów i diabłów spośród dżinów opiera się na logice, filozofii, tradycjach i dogmatach religijnych. W książce Sohrevardiego o filozofii „Hikmat al-Ishraq” i Mulli Sadry „Mafatih al-Ghayb” wiele dyskusji dotyczy dżinów, ale ludzie czasami przyjmują ekstremistyczne podejście do „diabłów spośród ludzi i dżinów”. Niektórzy ludzie całkowicie negują istnienie dżinów, a inni wierzą w nie do tego stopnia, że ​​przypisują im każdy problem, trudność i chorobę w swoim życiu. Dżiny istnieją i mogą wpływać na życie człowieka, ale ich wpływ jest, delikatnie mówiąc, minimalny".

"Diabły wśród ludzi i dżinów istnieją i są wrogami ludzi i wierzących. Utrzymują ze sobą kontakt i szepczą sobie nawzajem słowa do ucha"

"Jednak wpływ, jaki dżiny mogą wywierać na ludzi i fakt, że mogą wysyłać im wiadomości, jest kwestią poruszoną przez Hazrata Aqę. Właśnie to robią diabły, gdy wchodzą ze sobą w interakcje, i zostało to również podkreślone w Koranie. W rozdziale „Krowa”, werset 275 mówi: „…jak ten, którego diabeł pokłonił dotknięciem…”. To ta sama koncepcja, co bycie opętanym przez dżiny. W rozdziale „Bydło”, werset 116 mówi, że ci, którzy nie wierzą w życie pozagrobowe, wierzą w słowa wypowiadane przez diabły. Na przykład słuchają USA, Wielkiego Szatana i jego popleczników. Podoba im się to, co mówią i pragną szerzyć swoje słowa. Innymi słowy, ci, którzy nie wierzą w życie pozagrobowe lub których wiara w Allaha, Najwyższego, jest chwiejna, są pod wpływem szatańskich inspiracji. W wersecie 113 rozdziału „Bydło” Bóg mówi: „Aby serca tych, którzy nie wierzą w życie pozagrobowe, skłoniły się ku niemu i aby byli z niego zadowoleni, i aby zasłużyli na to, co zarobią (ze zła)”. Oznacza to, że ludzie, którzy nie mają silnej wiary, akceptują to, co mówią diabły i dżiny. Dlatego, po pierwsze, diabły wśród ludzi i dżinów istnieją i są wrogami ludzi i wierzących. Po drugie, utrzymują ze sobą kontakt i szepczą sobie nawzajem słowa do ucha. Knują również intrygi, takie jak zdrada wobec ludzi".

Iranian Mullah Mustafa Keremi: Israel uses jinns for espionage. Israel has a secret army of demons. pic.twitter.com/bSaAZ2DXF2— Clash Report (@clashreport) October 1, 2024

