Te kobiety poślubiły Jezusa. W Polsce jest ich ponad 400!

Nie noszą obrączek, nie stoją na ślubnym kobiercu i nie organizują hucznych wesel, a jednak zdecydowały się na jedno z najbardziej radykalnych "małżeństw", jakie zna kościół katolicki. Dziewice konsekrowane to kobiety, które publicznie oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wybierając duchową więź zamiast tradycyjnej rodziny. Choć żyją wśród ludzi, pracują i funkcjonują jak inni, ich codzienność podporządkowana jest wierze i modlitwie.

Dziewice konsekrowane w Polsce

Dziewice konsekrowane to kobiety, któte składają publiczny ślub dozgonnej czystości i symbolicznie "poślubiają" Jezusa Chrystusa, stając się znakiem oblubieńczej miłości Chrystusa do kościoła. Dziewice konsekrowane nie należą do zakonów - mieszkają samodzielnie lub z rodzinami, pracują zawodowo, a jednocześnie prowadzą intensywne życie modlitwy i służby kościołowi. Ich konsekracji dokonuje biskup diecezjalny i od tej chwili kobieta pozostaje pod jego duchową opieką. Choć dla wielu osób taki wybór może wydawać się niezrozumiały, dziewice konsekrowane podkreślają, że ich życie nie jest ucieczką od świata, lecz świadectwem wiary przeżywanej w codzienności.

Ślub z Jezusem wzięło ponad 400 kobiet

Najnowsze dane z początku 2025 roku wskazują, że w Polsce jest 443 dziewic konsekrowanych. To całkiem spora liczba, która - co ciekawe - stale rośnie. W ostatnim czasie część tych kobiet miała okazję spotkać się w Katowicach w kaplicy Kurii Metropolitalnej z arcybiskupem Andrzejem Przybylskim. Podczas spotkania były wspólne modlitwy, lecz nie tylko. Arcybiskup mówił m.in. o "powrocie do źródła powołania", zachęcając kobiety do nieustannego pogłębiania osobistej relacji z Chrystusem i wierności pierwotnemu wyborowi.

Jak zostać dziewicą konsekrowaną?

Aby zostać dziewicą konsekrowaną, nie wystarczy samo pragnienie życia w czystości. To formalna droga powołania w Kościele katolickim, która przebiega według jasno określonych zasad i pod nadzorem biskupa diecezjalnego. O konsekrację mogą ubiegać się kobiety, które:

są niezamężne i nigdy nie zawarły związku małżeńskiego,

nie żyły wcześniej w relacji małżeńskiej ani konkubinacie,

zachowały dziewictwo fizyczne,

są praktykującymi katoliczkami, prowadzącymi dojrzałe życie duchowe,

mają odpowiednią dojrzałość psychiczną i emocjonalną,

czują autentyczne powołanie do życia oddanego wyłącznie Bogu.