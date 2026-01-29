Tajemnicze zaginięcie pod Warszawą. Joasia wyszła z domu dwa dni temu, ślad po niej przepadł

Policja poszukuje 33-letniej Joanny Kunickiej, która zaginęła we wtorek w Babicach Nowych.

Kobieta o wzroście 171 cm, średniej budowie ciała, z ciemnoblond włosami i szaroniebieskimi oczami, ostatnio widziana w okularach.

Każda informacja może pomóc w odnalezieniu Joanny – skontaktuj się z policją, jeśli masz jakiekolwiek wskazówki.

Rysopis zaginionej Joanny Kunickiej. Sprawdź, czy ją widziałeś!

Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach udostępniła rysopis, aby ułatwić identyfikację Joanny Kunickiej.

Kobieta ma 171 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała i waży około 90 kg. Ma włosy w kolorze ciemny blond i szaroniebieskie oczy. Zaginiona nosi okulary z okrągłymi szkłami w złotawych poprawkach, a jej ubiór w chwili zaginięcia pozostaje nieustalony.

Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Apel policji w sprawie zaginionej Joanny Kunickiej. Liczy się każda informacja!

W związku z zaginięciem Joanny Kunickiej, policja ze Starych Babic prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Wszelkie informacje dotyczące zaginionej i jej obecnego miejsca pobytu powinny zostać skierowane do dyżurnego komendy w Starych Babicach w siedzibie jednostki przy ul. Warszawskiej 276, pod numerami tel. 47 72 43 900, 47 72 901, całodobowym numerem alarmowym 112 lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, każdy sygnał może okazać się na wagę złota.

Ważne numery pomocowe – wsparcie w kryzysie emocjonalnym

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich przeżywa trudny moment, nie nie jesteście sami. Pomoc jest dostępna bezpłatnie i całodobowo:

116 123 - Ogólnopolski Telefon Wsparcia Emocjonalnego dla dorosłych - bezpłatny, anonimowy numer porad telefonicznych i czatu online.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - całodobowy bezpłatny kontakt dla najmłodszych.

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym - całodobowa infolinia z poradami i wsparciem specjalistów.

112 - numer alarmowy - jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.