ZTM ma dość. Tak chcą zmusić pasażerów do kasowania biletów!

Zarząd Transportu Miejskiego podsumował ubiegły rok w komunikacji publicznej. − Pasażerowie odbyli w 2025 roku 932 miliony podróży miejskimi autobusami, tramwajami, metrem i pociągami. To jest wynik zbliżony do roku poprzedniego − mówiła Katarzyna Strzegowska, szefowa ZTM.

Dlaczego pasażerów nie przybywa, skoro stołeczni urzędnicy na każdym kroku namawiają do przesiadania się do komunikacji publicznej? Na to pytanie jednoznaczna odpowiedz nie pada.

Nowy system biletowy ZTM. Co czeka pasażerów?

Czy nowy system biletowy, nad którym pracuje obecnie wynajęta przez ZTM firma, sprawi, że więcej warszawiaków zostawi auta w garażach i będzie korzystać z autobusów i tramwajów?

− Pracujemy nad nowym warszawskim systemem biletowym. Rok 2026, to będą jeszcze prace wewnętrzne, niewidoczne dla mieszkańca i dla pasażera. W połowie 2027 roku chcemy wejść z pierwszym etapem zmian − zapowiada Katarzyna Strzegowska. I jak deklaruje, warszawiacy mogą być spokojni, ceny biletów komunikacji miejskiej w tym roku się nie zmienią.

Ceny biletów ZTM w 2026 roku

− Nie planujemy w tej chwili zmian cen biletów. Budżet 2026 roku na transport publiczny jest zatwierdzony zarówno po stronie wydatków jak i dochodów z takimi taryfami, jakie obowiązują dziś − uspokaja szefowa ZTM.

Ale co będzie za rok, gdy zainstalowane zostaną nowe rodzaje kasowników i udostępnione nowe możliwości zakupu biletów? Urzędnicy zadeklarować nie chcą.

Dziś wpływy z biletów pokrywają zaledwie 26 proc. kosztów utrzymania całej miejskiej komunikacji. W tym roku będzie to astronomiczna kwota 4,4 mld zł. A wpływy z biletów wyniosły 987 mln zł. W 2025 roku sprzedano 112 mln biletów (najwięcej przez aplikację, najmniej − stacjonarnie w kioskach)

ZTM postanowił więc jeszcze w tym roku zawalczyć o wpływy nieco inaczej − delikatniej. Już na początku lutego pasażerowie usłyszą z głośników komunikat: „Możliwa jest kontrola biletów”. Taki sygnał ma sprowokować gapowiczów do skasowania biletu. Czy to zadziała?

− Nie chcemy straszyć, nie chcemy stresować. Wręcz przeciwnie, przypominamy w ten sposób, że warto skasować bilet, który przecież kosztuje stosunkowo niedrogo, by spokojnie podróżować − konkluduje szefowa Zarządu Transportu Miejskiego.

