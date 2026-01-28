Wypadek na Grochowskiej. Śmiertelna tragedia na skrzyżowaniu

Do tragedii doszło w godzinach dziennych, przy działającej sygnalizacji świetlnej. Jak ustalił „Super Express”, dziecko stało przed przejściem dla pieszych. W wyniku zderzenia dwóch aut jeden z samochodów wpadł w grupę pieszych. 6-letni chłopiec zginął na miejscu.

Nagranie z monitoringu, do którego dotarła nasza redakcja, pokazuje dokładny moment zderzenia. Samochód jadący ul. Grochowską w stronę ronda Wiatraczna skręca w lewo w Zamieniecką. W tym samym czasie drugim pasem Grochowskiej, w kierunku ul. Płowieckiej, jedzie inny pojazd. Dochodzi do potężnego uderzenia.

Jak doszło do wypadku? Widzieliśmy nagranie z monitoringu

Na skrzyżowaniu nie ma lewoskrętu, dlatego niewykluczone, że kierowca wymusił pierwszeństwo. Potwierdzają to wstępne ustalenia policji. − Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 6-letnie dziecko − słyszeliśmy od służb.

I to właśnie w tym miejscu w przyszłości mają pojawić się wydzielone pasy do skrętów oraz osobna sygnalizacja świetlna.

Tramwaje Warszawskie zapowiadają, że w ramach planowanego na 2027 rok remontu torowiska przy ul. Grochowskiej zmieni się także geometria jezdni. Na skrzyżowaniu z Zamieniecką kierowcy jadący od strony Węzła Marsa mają otrzymać wydzielony pas do skrętu w lewo oraz osobną fazę świateł.

Tragedia przy pl. Szembeka w Warszawie poruszyła mieszkańcami. Jak ustalił „Super Express”, 6-letni chłopiec chodził do jednego z przedszkoli w okolicy. Jeszcze kilka dni po wypadku, w miejscu tego dramatu, gromadzili się mieszkańcy. Zapalali znicze, przynosili kwiaty. W wypadku poszkodowane zostały również trzy inne osoby. Wszystkie trafiły do szpitala.

Remont torowiska na Grochowskiej. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu

Zapowiadany remont ma objąć łącznie 4200 metrów toru pojedynczego. Pod torowiskiem powstanie odwodnienie, wymienione zostaną wszystkie szyny i podkłady, a nowe tory będą miały zieloną zabudowę. Zmodernizowanych zostanie 12 platform przystankowych, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

− Od blisko dwóch lat przygotowujemy się do kompleksowej przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Grochowskiej − wyjaśnia Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich.

Planowane prace i terminy. Kiedy ruszy przebudowa Grochowskiej?

Prace mają ruszyć wiosną 2027 roku. Najbardziej uciążliwy etap, związany z wyłączeniem ruchu tramwajowego, zaplanowano na okres tuż przed wakacjami. To właśnie wtedy miejsce, w którym zginęło dziecko, ma przejść największą zmianę − z jednego z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w tej części miasta w punkt, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.