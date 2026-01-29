Wysusz i wypełnij woreczek. Kiedy powiesisz w łazience, piękny zapach rozniesie po każdym jej kącie. Naturalny zapach do łazienki

Nieprzyjemny zapach w łazience to częsty problem, szczególnie w małych, wilgotnych pomieszczeniach.

Zamiast kupować chemiczne odświeżacze, stwórz własny, naturalny pochłaniacz zapachów.

Dowiedz się, jak proste składniki w woreczku odmienią aromat Twojej łazienki.

Wsyp do woreczka i powieś w łazience, a przepiękny zapach rozniesie się po pomieszczeniu

Piękny zapach w łazience może pozytywnie wpłynąć na nasze zmysły i sprawić, że zwykła kąpiel czy prysznic doda nam energii i ukoi nerwy. To dlatego tak często kupujemy odświeżacze powietrza w drogeriach i stawiamy je w pomieszczeniach naszego domu. Ze względu na fakt, że łazienka jest niewielkim pomieszczeniem, bez okien i o wysokiej wilgotności powietrza, bywa, że po prostu nieładnie w niej pachnie. Oczywiście przyczyn nieprzyjemnego zapachu w łazience może być wiele, dlatego najczęściej decydujemy się na ustawienie również w tym pomieszczeniu odświeżacza powietrza. Jednak zamiast kupować taki zapach do łazienki w sklepie możesz zrobić go samodzielnie. Wystarczy, że wsypiesz do woreczka jeden składnik i powiesisz ten woreczek w łazience, a przepiękny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu w kilka minut.

Naturalny zapach do łazienki w woreczku. Jak go zrobić?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wykorzystując ekologiczne składniki, możemy samodzielnie zrobić naturalny zapach do łazienki. Najlepiej jest oczywiście powiesić go w pobliży wanny lub prysznica, aby podczas kąpieli pod wpływem wilgoci, aktywował się ich piękny aromat. Przepis na naturalny odświeżacz powietrza do łazienki jest naprawdę prosty. Obierz cytrynę i pomarańczę, a ich skórki wysusz w piekarniku. Możesz wyłożyć je na blasze i umieścić w piekarniku rozgrzanym do 100 stopni Celsjusza na około 60 minut. Po tym czasie ususzone skórki wrzuć do lnianego lub bawełnianego woreczka o dobrej przepuszczalności. Dosyp jedną łyżkę gruboziarnistej soli i zawiąż worek. Tak przygotowany naturalny zapach zawieś w łazience.

Nieprzyjemny zapach w łazience. Jak się go pozbyć?

Przyczyn nieprzyjemnego zapachu w łazience może być wiele. Jeden z nich to oczywiście wilgoć, dlatego warto pamiętać o częstym wietrzeniu łazienki, zwłaszcza po kąpieli. Wilgotne ręczniki z kolei rozwieszaj w innym pomieszczeniu, w którym jest okno. Kolejną kwestią jest brzydki zapach z odpływu. Dlatego raz na tydzień wsyp do odpływu opakowanie kwasku cytrynowego, zalej 100 ml gorącej wody, a po 20 minutach spłucz rury sporą ilością ciepłej wody. Kwasek usunie zalegający brud w rurach, udrożni je i tym samym zapobiegnie przykrym zapachom z odpływu.