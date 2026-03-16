Wymieszaj z wodą i przez cały marzec podlewaj tym tuje. Iglaki przestaną brązowieć i zaczną szybciej rosnąć. Nawożenie tui

Żywotniki, czyli popularne tuje często wybierane są na żywopłoty w Polsce. Choć są to rośliny zimozielone to potrzebują one regularnego nawożenia. Odżywki stosowane wiosną wspomagają procesy wzrostu oraz stymulują układ korzeniowy. Wiosenne nawożenie iglaków to bardzo ważny zabieg, który poprawi wygląd oraz kondycję całego żywopłotu. O tej porze rok warto zadbać o wzmocnienie tui, a także ochronę przed szkodnikami.

Piękny żywopłot w ogrodzie. Jak nawozić tuje?

Tuje to rodzaj iglaków, który często wybierany jest na żywopłot. Nic w tym dziwnego tuje stosunkowo szybko rosną, a roczne przyrosty przekraczają nawet kilkanaście centymetrów. Dodatkowo żywotniki nie maja wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych. Jako rośliny zimozielone ozdabiają ogród nawet, gdy wokół wszytko pokryte jest śniegiem. Nie znaczy to jednak. że przy tujach nie należy nic robić. Podobnie, jak inne rośliny ogrodowe wymagają regularnego podlewania oraz nawożenia. W ich przypadku nawozy warto stosować przez cały rok skupiając przede wszystkim na wiosennych nawożeniu. W tym okresie stosuje się odżywki bogate w azot, fosfor oraz potas. Składniki te pobudzają do wzrostu oraz stymulują układ korzeniowy. Wiosną szczególnie ważny jest azot, który odpowiada na zagęszczenie się pędów. Jesienią warto skupić się na odżywkach zawierających dodatkowo magnez oraz żelazo. W tym okresie rezygnujemy z nawożenia odżywkami azotowymi. Wydłużają one sezon wegetacji sprawiając, że rośliny nie mogą odpowiednio przygotować się do zimy.

Pierwsze nawożenie tui powinno wykonać się najpóźniej w kwietniu. Ważne, aby temperatura była już stale dodatnia, bez większych mrozów. W tym czasie warto zastosować bogate i odżywcze nawozy o przedłużonym działaniu. Będą one stopniowo uwalniały substancje odżywcze do gleby. Kolejne nawożenie tui powinno odbyć się na przełomie maja oraz czerwca. W tym czasie ogrodnicy zalecają nawozy wieloskładnikowe, które wzmocnią kondycję roślin. Terminem na ostatnie nawożenie tui w sezonie jest lipiec. W tym czasie należy unikać nawozów zawierających azot. ma on właściwości przedłużające kwitnienie oraz wzrost, przez co może sprawić, że roślina nie zdąży się przygotować do zimy. Pod koniec lata warto stosować nawozy zawierające fosfor oraz potas. Od sierpnia nie powinno się już nawozić tui. W tym czasie warto zadbać o regularne podlewanie żywopłotu oraz przeprowadzić jesienne cięcie. Ma ono na celu nadać roślinie kształt oraz zapobiec niepożądanemu rozrostowi.

Wymieszaj to z wodą i podlewaj tuje. Przestaną brązowieć i szybko się zazielenią

Do nawożenia tui możesz wykorzystać domowe nawozy. Profesjonalni ogrodnicy często polecają odżywkę z fusów po kawie. Są one prawdziwym bogactwem witamin i minerałów. Zawierają duże ilości fosforu oraz potasu, które wzmacniają pędy oraz korzenie, a także stymulują procesy wzrostu. Fusy z kawy należy stosować wiosną lub wczesnym latem. Z uwagi na zawartość azotu nie nadają się one do ostatniego nawożenia. Aby przygotować odżywkę do tui wystarczy wymieszać 2 łyżki stołowe fusów po kawie z 1 litem wody. Całość należy dokładnie wymieszać oraz odstawić na jedną noc. Po tym czasie trzeba odcedzić wywar i podlewać nim tuje raz na dwa tygodnie. Mieszanka fosforu, potasu oraz azotu sprawi, że pędy tui przestaną brązowieć. Krzew szybko odzyska dobrą kondycję i będzie lepiej rósł.

Wystarczy 1 szklanka tego do nawożenia tui. Będą rosły "jak na drożdżach" i to dosłownie

Jednym z najczęściej polecanych składników do domowych nawozów są drożdże piekarskie. Stymulują one procesy wzrostu oraz chronią przed chorobami oraz atakami szkodników. Dodatkowo drożdże ograniczają rozwój niepożądanych drobnoustrojów, które niekorzystnie wpływają na wygląd i zdrowie roślin. Dodatkowo zawierają one wiele cennych substancji odżywczych, taki jak potas, fosfor, żelazo, selen, magnez, wapń oraz aminokwasy. Drożdże piekarskie świetnie sprawdzą się do nawożenia tui. Najszybszym i najprostszym sposobem jest przygotowanie odżywki z niesfermentowanych drożdży. Wystarczy, że 1 kostkę drożdży zalejesz 10 litrami ciepłej wody. Całość należy odstawić na kilka godzin i gotowe. Po tym czasie nawóz na bazie drożdży piekarskich nadaje się do użycia. Podlewaj nim tuje raz na kilka tygodni. Iglaki szybko się zazielenią i zagęszczą.