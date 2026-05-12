Spryskaj obficie brudne parapety za oknem. Rozpuści odchody gołębi i odkazi powierzchnię. Czyszczenie parapetów z odchodów ptactwa

Czyszczenie parapetów zewnętrznych. Jak usunąć z nich ptasie odchody?

Podczas mycia okien nie powinniśmy zapominać o dokładnym wyczyszczeniu ram okiennych oraz parapetów zewnętrznych. To właśnie te ostanie najszybciej zbierają brud, kurz i pył unoszący się w powietrzu. Ale nie tylko. Częstym widokiem na parapetach zewnętrznych są też ptasie odchody. A trzeba pamiętać, że odchody gołębi na parapetach to problem estetyczny, higieniczny i zdrowotny. Zawierają one kwasy, które mogą uszkadzać powierzchnie, a także przenosić choroby. Dlatego kluczowe jest nie tylko zastosowanie dobrego płynu czyszczącego, ale też odpowiednie zabezpieczenie siebie przez zakażeniem. Skuteczna w usuwaniu odchodów gołębi będzie woda z dodatkiem płynu do naczyń oraz octu. Oczywiście kluczowe jest zmiękczenie zaschniętych kup, aby potem móc bez większego problemu je zmyć. Jak tym płynem wyczyścić parapety?

Spryskaj obficie brudne parapety za oknem. Rozpuści odchody gołębi i odkazi powierzchnię

W butelce wymieszaj 0,5 litra wody, dodaj 200 ml octu i łyżkę płynu do naczyń. Wstrząśnij, aby składniki się ze sobą wymieszały i spryskaj obficie powstałym preparatem parapety zewnętrzne, skupiając się na widocznych na nich odchodach. Połóż na nich mokrą szmatkę i pozostaw na 5-15 minut, aby brud zmiękł. Nie pozwól, aby woda wyschła. W razie potrzeby ponownie spryskaj. To pozwoli uniknąć drapania parapetu. Gdy odchody zmiękną, użyj plastikowej szpachelki lub starej karty kredytowej, aby delikatnie zeskrobać większe kawałki. Trzymaj szpachelkę pod niskim kątem, aby nie porysować powierzchni. Następnie użyj mokrej szmatki z mikrofibry (zamoczonej w wodzie z płynem), aby zetrzeć resztki. Często płucz szmatkę w czystej wodzie lub używaj nowych, czystych kawałków. Kiedy już usuniesz ptasie odchody, spryskaj parapet roztworem wody z octem. Ocet jest naturalnym środkiem dezynfekującym i pomaga neutralizować nieprzyjemne zapachy.

Bezpiecznie usuwanie ptasich odchodów. Pamiętaj o tych zasadach

Oczywiście podczas takich porządków absolutnie nie zapominaj o odpowiednim zabezpieczeniu przed zarazkami. Otóż odchody gołębi mogą zawierać bakterie (np. Salmonella, E. coli) lub grzyby. Dlatego zawsze używaj grubych, gumowych lub nitrylowych rękawiczek. Załóż też maskę ochronną, aby uniknąć wdychania kurzu i zarodników grzybów. Zanim zabierzesz się za czyszczenie parapetów z ptasich odchodów załóż na siebie stare ubranie, które po czyszczeniu od razu wypierzesz w wysokiej temperaturze lub wyrzucisz.

