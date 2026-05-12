Polacy stracą dzień wolny w 2026 roku! Szykują się gigantyczne korki i tlumy. Rząd zapowiedział, że nie planuje żadnych zmian

W 2026 roku czeka nas mniej dni wolnych, gdyż święta wypadające w niedziele nie będą już rekompensowane dodatkowym dniem wolnym.

Za święta w sobotę otrzymamy wolne, ale dni takie jak 1 listopada w niedzielę przepadną bezpowrotnie, budząc społeczny sprzeciw.

Za to święto nie odbierzesz wolnego. W 2026 mniej dni wolnych od pracy

W polskim prawie pracy istnieje przepis pozwalający na wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego, jeżeli ustawowe święto przypada na sobotę. Jest to zapisane w Kodeksie Pracy, a jego celem jest zapewnienie, że liczba dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym zostanie zachowana. Nie ma więc obaw, że święto "przepadnie" w weekend. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć Ci inny dzień wolny w zamian za tę sobotę, najczęściej w tym samym okresie rozliczeniowym, aby bilans godzin pracy i dni wolnych się zgadzał.

W 2026 roku taka sytuacja ma miejsce aż dwa razy. Pierwszy raz w sierpniu, kiedy to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę, a drugi raz w grudniu, gdy taka sytuacja dotyczy drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Rząd Donalda Tuska postanowił, że pracownicy korpusu służby cywilnej otrzymają wolne w piątek, 14 sierpnia oraz w poniedziałek, 28 grudnia. Decyzje w przypadku pracowników firm prywatnych podejmują przełożenie, ale w wielu miejscach pracy dzień odbioru wolnego pokrywa się z decyzjami rządowymi.

Sytuacja odbioru wolnego na święto przypadające w sobotę jest klarowna. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy ustawowy dzień wolny od pracy przypada w niedzielę. Jeśli święto przypada w niedzielę, pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. Dzieje się tak, ponieważ niedziela jest zawsze dniem wolnym od pracy dla każdego pracownika, niezależnie od tego, czy jest święto, czy nie. To rozróżnienie jest kluczowe, by prawidłowo planować swój czas wolny i nie mieć błędnych oczekiwań co do liczby dni wolnych. W 2026 roku taka sytuacja będzie mieć miejsce między innymi 1 listopada, czyli w Święto Zmarłych. W polskiej tradycji to wyjątkowy czas, gdy Polacy tłumnie ruszają na cmentarze i wspominają zmarłych bliskich. Brak dodatkowego dnia wolnego na 1 listopada sprawi, że na wielu polskich cmentarzach pojawia się tłumy i można spodziewać się gigantycznych korków wokół największych nekropolii. Fundacja Można Lepiej! złożyła petycję, która trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby zasada odbioru wolnego dotyczyła nie tylko sobót, ale także niedziel. - Gdy święto przypada na sobotę, to wtedy każdy zatrudniony może w innym terminie odebrać w zamian dzień wolny. Zasada ta jednak nie obowiązuje w przypadku, jeżeli uroczystość wypadnie w niedzielę. Mimo że sytuacja jest właściwie identyczna dla większości zatrudnionych, to Kodeks pracy oba przypadki traktuje zupełnie inaczej - można przeczytać w piśmie skierowanym do resortu pracy.

Ministerstwo odpowiada: wolne tylko za sobotę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza wprowadzać zmian w prawie pracy dotyczących odbioru wolnego. Resort argumentuje, że obecnie obowiązujące przepisy mają na celu podtrzymanie zasady pięciodniowego tygodnia pracy i są one spójne z konstrukcją systemowego czasu pracy. Niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że święto przypadające na ten dzień nie narusza kalendarza i nie jest potrzebne dodatkowe wolne.

