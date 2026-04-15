Boże Narodzenie 2026 będzie w tym roku dłuższe. Już wszystko jasne. Te osoby mają już zagwarantowy dodatkowy dzień wolny na dojadanie świątecznego serniczka. Ostatni długi weekend w 2026 roku

Rok 2026 przyniesie Polakom nietypowo długie Boże Narodzenie i Sylwestra.

Dzięki decyzjom rządu i Kodeksowi Pracy, za święta wypadające w sobotę, pracownicy otrzymają dodatkowe dni wolne.

Sprawdź, jak długo będziesz świętować i kto dokładnie zyska na tych zmianach!

To będzie najdłuższe Boże Narodzenie w historii? Ostatni długi weekend w 2026 roku wygląda zacnie

Rok 2026 nie obfituje w długie weekendy, które można wykorzystać na szybki urlop i wyjazd poza miasto. Cała nadzieja w dodatkowych dniach wolnych. W 2026 roku aż dwa święta przypadają w sobotę. Według obowiązującego prawa jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy przypada na sobotę pracodawca musi w zamian wyznaczyć inny wolny dzień. W przypadku pracowników rządowych decyzję tę podejmuje premier drogą rozporządzenia. Wiadomo już, że wolny będzie piątek, 14 sierpnia za przypadające na sobotę 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 2026 roku wolne przypadające na sobotę będzie miało miejsce jeszcze raz na Boże Narodzenie. W sobotę wypada Drugi Dzień Świąt. Decyzją Prezesa Rady Ministrów pracownicy administracji rządowej otrzymają dodatkowe wolne w poniedziałek 28 grudnia. Oznacza to, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie bardzo długie. Dodając do tego Wigilię, już ustawowo wolną od pracy, będzie można świętować od 24 do 28 grudnia. Decyzja o przyznaniu dnia wolnego na 28 grudnia dotyczy pracowników korpusu cywilnego. W pozostałych firmach to pracodawca decyduje o dacie odbioru wolnego za święto w sobotę, ale często zdarza się, że pokrywa się ona decyzją rządu. Osoby, które tego dnia mają wyznaczone dyżury powinny mieć możliwość odbioru wolnego w innych, dogodnym terminie.

Cieszyć się mogą także osoby, które planuję huczne świętowanie nowego roku. Sylwester 2026/2027 wypada co prawda w piątek i nie jest to dzień wolny od pracy, ale już Nowy Rok, 1 stycznia przypada na piątek. Weekend, 2 i 3 stycznia zapewni miłośnikom zabawy i świętowania dodatkowe dwa dni wolnego na odpoczynek i dojście do siebie.

Kto i kiedy może odbierać wolne za święto przypadające w sobotę?

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu pracy, do okresu rozliczeniowego wlicza się święta ustawowo wolne od pracy, które przypadają w innym dniu niż niedziela. Oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dzień wolny za święto w sobotę nie jest "dodatkowym" dniem wolnym od pracy. Jest to dzień, który kompensuje obniżenie wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca musi zapewnić, że norma czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym zostanie zachowana. Prawo do dnia wolnego za święto w sobotę mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy pracują w systemie, gdzie sobota jest dla nich dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Pracownicy, którzy w sobotę pracują zgodnie z harmonogramem (np. w systemie pracy zmianowej lub weekendowej), nie zawsze będą mieli prawo do dodatkowego dnia wolnego z tego tytułu, ponieważ dla nich sobota nie jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W ich przypadku święto w sobotę traktowane jest jak każdy inny dzień świąteczny.

