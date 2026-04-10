Wakacje 2026 rozpoczną się wcześniej. Rok szkolny 2025/2026 zakończy się tego dnia. Klamka już zapadła. Uczniowie będą zadowoleni

Wakacje 2026 rozpoczną się wcześniej niż zwykle, bo już 27 czerwca, co ucieszy uczniów.

Pojawił się pomysł stałego przesunięcia wakacji na czerwiec-sierpień z powodu upałów i braku klimatyzacji w szkołach.

Pomysł budzi kontrowersje, a Ministerstwo Edukacji Narodowej uspokaja, że obecnie nie pracuje nad zmianą terminu.

Wakacje 2026 wcześniej. Uczniowie mogą się cieszyć

W 2026 roku wakacje rozpoczną nieco wcześniej niż w roku ubiegłym. Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ostatni dzień nauki przypadnie na piątek, 26 czerwca 2026. Oznacza to, że oficjalnie wakacje 2026 rozpoczną się w sobotę, 27 czerwca. Jest to dzień wcześniej niż rok temu, kiedy to wakacje rozpoczęły się w sobotę, 28 czerwca. Letnie ferie w Polsce zawsze zaczynają się od kolejnego piątku po 20 czerwca i trwają do 31 sierpnia. W 2026 roku ostatni dzień wakacji przypada na poniedziałek. Oznacza to, że uczniowie wrócą do szkoły we wtorek 1 września.

W 2019 roku wakacje rozpoczęły się wyjątkowo wcześniej ponieważ już 19 czerwca. Wynikało to z faktu, iż 20 czerwca wypadało Boże Ciało.

Wakacje będą zaczynały się wcześniej? Pojawił się kontrowersyjny pomysł

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o pomysłem stałego przesunięcia wakacji na termin od połowy czerwca do połowy sierpnia. O takie rozwiązane apelują niektóre środowiska nauczycielskie. Pomysł ten wynika ze zmian klimatycznych i faktu, że potężne fale upałów zaczynają się coraz wcześniej. Zwolennicy tego pomysłu przekonują, że nauka w gorące dni jest mnie jakościowa, a polskie szkoły nie są przystosowane do funkcjonowania w czasie upałów. W wielu szkołach nie ma klimatyzacji, w salach panuje zaduch.

Pomysł przesunięcia wakacji nie przypadł jednak wielu osobom do gustu. Cześć z nich wskazuje, że problemem nie jest sam termin wakacji, a odpowiednie przystosowanie szkół do zmieniające się klimatu. - Nie zgadzamy się na pomysł, by letnia przerwa zaczynała się w połowie czerwca, a rok szkolny ruszał już w połowie sierpnia. To nie jest żadna reforma, a jedynie próba przykrycia problemu – podkreśla Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej cytowany przez Wprost.pl.

Zmiana terminu wakacji to nie tylko problem szkol. Obecnie cała branża turystyczna działa w oparciu o system wakacyjny lipiec - sierpień. Jakiekolwiek przesuniecie terminu ferii letnich może wiązać się ze zmianami w całym sektorze. Może to spowodować zmiany w logistyce, cenach oraz generować dodatkowe koszty. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że obecnie nie trwają żadne prace związane ze zmianą terminu wakacji.

