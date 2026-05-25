Czy teściowej składa się życzenia na Dzień Matki? Poznaj zasady savoir-vivre

Dzień Matki 2026. Czy to również święto teściowej?

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w polskim kalendarzu, kojarzone z zapachem bzów i ciepłymi życzeniami. W 2026 roku ta wyjątkowa data przypada we wtorek, 26 maja. Choć dla większości z nas cel tego dnia jest oczywisty – uhonorowanie własnej rodzicielki – co roku w wielu domach pojawia się ten sam dylemat. Co z mamą współmałżonka? Czy teściowa również powinna tego dnia odebrać telefon z życzeniami, czy może takie zachowanie byłoby nadgorliwością?

Presja społeczna i chęć zachowania dobrych relacji rodzinnych często sprawiają, że synowe i zięciowie czują się zagubieni. Z jednej strony chcemy być mili, z drugiej – nie zawsze czujemy tak bliską więź, by nazywać ten dzień wspólnym świętem. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga spojrzenia zarówno na zasady savoir-vivre, jak i na indywidualną sytuację w danej rodzinie. Nie ma jednej, sztywnej reguły, ale istnieją wskazówki, które pomogą podjąć właściwą decyzję bez zbędnego stresu.

Co na to savoir-vivre? Krótka lekcja etykiety

Z punktu widzenia etykiety sprawa jest dość jasna. Zgodnie z tradycyjnymi zasadami savoir-vivre, nie ma ścisłego obowiązku składania życzeń teściowej w Dniu Matki. Teściowa w świetle prawa i obyczajów jest powinowatą, a nie naszą matką. To istotne rozróżnienie, które zdejmuje ciężar oczekiwań z osób czujących dyskomfort w tej sytuacji. Brak osobnych życzeń od synowej czy zięcia nie jest traktowany jako towarzyskie faux pas ani dowód braku kultury.

Warto również pamiętać, że w polskim kalendarzu istnieje inne, dedykowane święto. Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca i to właśnie ta data jest najbardziej odpowiednim momentem na celebrowanie relacji z mamą męża lub żony. Rozdzielenie tych dwóch okazji pozwala zachować intymny charakter Dnia Matki, skupiając się na własnej rodzicielce, a jednocześnie daje przestrzeń na docenienie teściowej w dniu, który jest dedykowany wyłącznie jej roli w rodzinie.

Kiedy warto złożyć życzenia, a kiedy odpuścić?

Oczywiście zasady etykiety to tylko rama, którą wypełnia życie. Kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o życzeniach 26 maja powinna być bliskość relacji. Jeśli z teściową łączą nas bardzo serdeczne, wręcz przyjacielskie stosunki, a na co dzień zwracamy się do niej „mamo”, pominięcie jej w Dniu Matki mogłoby zostać odebrane jako chłód. W zgranych rodzinach, gdzie granice między pokrewieństwem a powinowactwem się zacierają, miły gest jest po prostu wyrazem sympatii.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w rodzinach, gdzie kontakty są oficjalne, dystansowe lub ograniczają się do sporadycznych spotkań przy okazji świąt. W takim przypadku składanie życzeń na siłę może wywołać obustronne zażenowanie. Jeśli nie czujemy naturalnej potrzeby, by dzwonić do teściowej z kwiatami 26 maja, lepiej odpuścić. Autentyczność w relacjach rodzinnych jest znacznie cenniejsza niż sztywne trzymanie się niepisanych, często błędnie interpretowanych zwyczajów.

Najbezpieczniejsze wyjście z sytuacji. Jak uniknąć faux pas?

Jak zatem znaleźć złoty środek, jeśli chcemy być uprzejmi, ale nie chcemy przesadzić? Najbezpieczniejszym i najbardziej rekomendowanym przez ekspertów wyjściem jest dołączenie do życzeń składanych przez współmałżonka. Kiedy mąż dzwoni do swojej mamy lub wybiera się do niej z wizytą, warto po prostu przekazać „serdeczności również ode mnie”. To sygnał, że pamiętamy o teściowej, ale jednocześnie szanujemy hierarchię tego święta, w którym to współmałżonek jest głównym bohaterem składającym hołd swojej mamie.

Jeśli planujecie wspólny obiad w okolicach 26 maja, dobrym pomysłem jest drobny, niezobowiązujący gest. Bukiet kwiatów postawiony na stole czy miłe słowo wypowiedziane przy kawie wystarczą, by wyrazić szacunek. Taki kompromis pozwala uniknąć sztuczności i buduje ciepłą atmosferę bez naruszania zasad etykiety. Pamiętajmy, że w relacjach międzyludzkich liczy się intencja – mały, szczery gest zawsze obroni się lepiej niż najbardziej wyszukane, ale wymuszone słowa.