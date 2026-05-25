Brak kontaktu z mamą a Dzień Matki. Jak przetrwać ten czas i zadbać o swoje emocje?

Dzień Matki w cieniu trudnych relacji. Nie jesteś sam

Majowa aura sprzyja promowaniu wizerunku matki jako osoby zawsze wspierającej, ciepłej i obecnej. Reklamy biżuterii, kwiaciarni i ckliwe posty w mediach społecznościowych budują presję, która dla osób w konflikcie z rodzicem bywa nie do zniesienia. Warto jednak spojrzeć na ten dzień przez pryzmat faktów, które zdejmują z nas brzemię społecznego odosobnienia. Choć rzadko mówi się o tym głośno, całkowite zerwanie więzi rodzinnych nie jest zjawiskiem marginalnym.

Według badań opublikowanych w 2023 roku w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Marriage and Family”, około 6% dorosłych osób deklaruje całkowity brak kontaktu ze swoją matką. To miliony ludzi, którzy z różnych, często bardzo bolesnych powodów, musieli wyznaczyć tak drastyczną granicę. Przytoczenie tych statystyk ma na celu pokazanie, że Twoja sytuacja jest realnym, badanym przez naukowców zjawiskiem społecznym. Nie jest to odosobniony przypadek, lecz wynik trudnych doświadczeń, które dzielisz z istotną częścią społeczeństwa.

Dlaczego 26 maja boli tak bardzo? Niejednoznaczna strata

Psychologia posiada konkretne terminy na określenie bólu, który towarzyszy nam w okolicach Dnia Matki. Sytuacja, w której opłakujemy utratę relacji z osobą, która wciąż żyje, nazywana jest „niejednoznaczną stratą” (ambiguous loss). To specyficzny rodzaj żałoby, który różni się od tej po śmierci bliskiego, ponieważ nie ma w niej ostatecznego domknięcia. Często towarzyszy jej tzw. „żałoba pozbawiona praw” (disenfranchised grief), ponieważ społeczeństwo rzadko daje nam przyzwolenie na publiczne przeżywanie smutku po kimś, kto wciąż istnieje fizycznie.

W tym dniu często nie płaczemy za konkretną osobą, z którą zerwaliśmy kontakt, ale za „obrazem matki, jakiego nigdy się nie miało”. To ból po niespełnionej potrzebie bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości i wsparcia, których zabrakło w dzieciństwie lub dorosłości. Kluczowym elementem radzenia sobie z tymi emocjami jest akceptacja ich sprzeczności. Masz prawo czuć jednocześnie głęboki smutek z powodu braku relacji oraz ogromną ulgę, że nie musisz już uczestniczyć w toksycznej dynamice, która Cię niszczyła.

Poczucie winy i oceniające spojrzenia z zewnątrz

„To w końcu twoja matka” – to jedno z najbardziej krzywdzących zdań, jakie może usłyszeć osoba po przejściach. Takie sformułowania ignorują kontekst przemocy, zaniedbań czy toksyczności, które doprowadziły do decyzji o separacji. Warto pamiętać, że zgodnie z teorią przywiązania Johna Bowlby'ego oraz opiniami współczesnych psychoterapeutów, decyzja o tzw. „no contact” (braku kontaktu) często nie jest przejawem niedojrzałości, lecz uznanym i uzasadnionym mechanizmem obronnym. Jest to forma dbałości o własne zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo emocjonalne.

Ograniczenie kontaktu z toksycznym rodzicem bywa koniecznym krokiem w procesie zdrowienia. Zamiast ulegać presji otoczenia domagającego się „wybaczenia za wszelką cenę”, warto skupić się na walidacji własnych doświadczeń. Poczucie winy, które często się pojawia, jest wynikiem silnych norm kulturowych, a nie faktycznego błędu moralnego. Twoje prawo do życia w spokoju i wolności od lęku jest ważniejsze niż spełnianie oczekiwań osób, które nie znają historii Twojej relacji z matką.

Jak przetrwać wtorek 26 maja w 2026 roku? Sprawdzone strategie

W 2026 roku Dzień Matki przypada we wtorek. Warto przygotować się na ten dzień z wyprzedzeniem, aby zminimalizować stres. Skuteczną strategią jest tzw. „digital detox”. Wyciszenie powiadomień i unikanie mediów społecznościowych w dniach od 25 do 27 maja pozwoli Ci odciąć się od lawiny zdjęć i wpisów, które mogą stanowić silny wyzwalacz trudnych emocji. Pamiętaj, że algorytmy mediów społecznościowych nie biorą pod uwagę skomplikowanych sytuacji rodzinnych, więc to ty musisz zadbać o higienę swoich treści.

Dzień ten możesz przeznaczyć na stworzenie nowej, własnej tradycji. Zamiast skupiać się na pustce, zrób coś dobrego wyłącznie dla siebie. Może to być wyjście do kina, długi spacer w lesie lub po prostu spokojny wieczór z książką. Niektórzy decydują się w tym czasie na uhonorowanie innych ważnych „figur opiekuńczych” w swoim życiu – mentorek, babć czy przyjaciółek, które odegrały wspierającą rolę. Inni wolą skupić się na własnym rodzicielstwie, przerywając międzypokoleniowy łańcuch traumy i dając swoim dzieciom to, czego sami nie otrzymali.

Jeśli czujesz, że ciężar tego dnia jest zbyt duży, nie wahaj się skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Materiały tworzone przez certyfikowanych specjalistów zdrowia psychicznego oraz sesje terapeutyczne pomagają przepracować mechanizmy obronne i tzw. „mommy issues”. Zrozumienie wpływu wczesnodziecięcych zaniedbań na Twoje obecne życie jest procesem, który wymaga czasu i łagodności wobec samego siebie. 26 maja to tylko jedna data w kalendarzu – masz prawo przeżyć ją na własnych warunkach, dbając przede wszystkim o swój dobrostan.