Ten popularny produkt z kuchni uratuje czarne ubrania. Wystarczą dwie łyżeczki

Ciemne tkaniny bardzo szybko tracą swoją naturalną głębię podczas prania, przez co nawet całkowicie nowe rzeczy sprawiają wrażenie mocno znoszonych.

Za degradację barwnika odpowiada przeważnie gorąca woda, stosowanie nieodpowiednich detergentów oraz zbyt mocne wirowanie.

Wykorzystanie zaledwie dwóch łyżeczek popularnej przyprawy kuchennej pozwala skutecznie zabezpieczyć materiał przed utratą pierwotnego koloru.

W szafie niemal każdego z nas znajdują się ciemne koszule, spodnie czy sukienki, które doskonale sprawdzają się na co dzień i od święta. Niestety, częsty kontakt z pralką zwykle kończy się drastyczną utratą pożądanej głębi koloru. Gwałtowne wypłukiwanie pigmentu najczęściej jest efektem ustawienia zbyt wysokiej temperatury cyklu. Sytuację dodatkowo pogarszają inwazyjne proszki przeznaczone do białych rzeczy oraz wybieranie programów z maksymalnymi obrotami wirówki, co powoli i nieodwracalnie niszczy całą strukturę włókien.

Sól kuchenna ochroni czarne ubrania przed blaknięciem

Ścisłe trzymanie się instrukcji od producenta umieszczonych na metkach nie zawsze gwarantuje sukces, a odzież po pewnym czasie i tak staje się szara. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi stary, domowy patent wykorzystujący najzwyklejszą sól. Przed uruchomieniem urządzenia należy umieścić bezpośrednio w bębnie dwie płaskie łyżeczki tego produktu, a temperaturę wody obniżyć do trzydziestu stopni. Taki prosty dodatek z kuchni świetnie blokuje proces uciekania pigmentu z materiału.

Zastosowanie kuchennego triku stanowi doskonałe wsparcie podczas codziennych obowiązków, jednak najlepsze rezultaty przynosi dopiero połączenie kilku metod. Trwałość barw zagwarantuje uruchamianie cyklu w maksymalnie czterdziestu stopniach Celsjusza oraz stosowanie dedykowanych płynów do ciemnych tkanin. Zrezygnowanie z mocnego wirowania i delikatniejsze traktowanie ulubionych rzeczy sprawi, że ich nienaganny wygląd pozostanie z nami na wiele sezonów.

