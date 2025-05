"Fryzjer żywopłotów" zdradził, czym podlewać tuje, aby nie brązowiały na pędach. Potrzebujesz tylko 2 łyżek tego, a tuje wystrzelą zielonymi pędami. Domowy nawóz do tui

Słowianie pili je w jednym celu! To zioło wraca do łask i coraz częściej jest wykorzystywane w kuchni

Tuje nazywane też żywotniki to niewielkie drzewa iglaste z rodziny cyprysowatych. W Polsce uprawianie są zarówno w donicach, jak i w ogrodach. To najczęściej wybierany gatunek na żywopłoty. Tuje stosunkowo szybko rosną. W zależności od odmiany potrafią wzrastać nawet kilkadziesiąt centymetrów rocznie. Dla przykładu, tuja brabant rośnie nawet do 60 cm rocznie. Średnio tuje wzrastają około 20 centymetrów w ciągu roku. Żywotniki nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji i w odpowiedniej glebie mogą rosnąć praktycznie same. Najważniejsze w ich pielęgnacji to regularny dostęp do wody i przycinanie pędów. Może jednak zdarzyć się, że tuje zaczną się przerzedzać brązowieć na pędach. Najczęściej dzieje się tak w wyniki chorób, zbyt gęstego posadzenia lub za małego dostępu do potrzebnych substancji odżywczych. W takiej sytuacji pomóc może regularne nawożenie.

Do prawidłowego odżywiania tui nie musisz kupować płynnych nawozów w sklepach ogrodniczych. Znajomy ogrodnik, który specjalizuje się w pielęgnacji tui zdradził mi, że do nawożenia żywotników wystarczy zwykła żelatyna. Przygotuj 6 szklanek ciepłej wody i rozpuść w nich 2 łyżki żelatyny. Tak przygotowanym roztworem podlewaj podłoże tui. Mało osób wie, ale żelatyna zawiera spore ilości azotu, który odpowiada za gęstość pędów. Sprawia on, że tuje szybciej i lepiej rosną. Są bardziej zielone, a nowe pędy pojawiają się przez cały rok. Aby tuje stale miały dostęp do potrzebnych im substancji odżywczych możesz je podlewać wodą po gotowaniu warzyw. Przestudzona woda po gotowaniu marchewki, włoszczyzny lub ziemniaków zawiera więcej minerałów oraz witamin i stanowi świetnie uzupełnienie nawożenia dla tui.

Jak pielęgnować tuje, aby były gęste i zielone?

Pielęgnacja tui w ogrodzie jest stosunkowo prosta, ale wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad, aby zapewnić im zdrowy wzrost i piękny wygląd. Wybór odpowiedniego stanowiska jest kluczowy – tuje preferują miejsca słoneczne lub lekko zacienione, osłonięte od silnych wiatrów. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Młode tuje wymagają regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy, ale należy unikać przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. Starsze, dobrze ukorzenione tuje są bardziej odporne na suszę. Ważne jest również nawożenie tui, szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu. Można stosować nawozy mineralne przeznaczone dla roślin iglastych, zgodnie z zaleceniami producenta. Nawożenie należy przeprowadzać wiosną i wczesnym latem, aby wspomóc wzrost i rozwój roślin. Ściółkowanie wokół tui, np. korą sosnową, pomaga utrzymać wilgoć w glebie, ogranicza wzrost chwastów i chroni korzenie przed przemarzaniem zimą.

Regularne przycinanie jest ważnym elementem pielęgnacji tui, szczególnie w przypadku żywopłotów. Przycinanie pozwala utrzymać pożądany kształt i gęstość roślin. Najlepszy czas na przycinanie tui to wczesna wiosna, przed rozpoczęciem wegetacji, oraz późne lato, po zakończeniu wzrostu. Należy unikać przycinania w okresie upałów i suszy, ponieważ może to osłabić rośliny. Podczas przycinania należy usuwać suche, uszkodzone i chore gałęzie, a także skracać zbyt długie pędy. Ważne jest, aby nie przycinać tui zbyt głęboko, ponieważ może to spowodować powstawanie nieestetycznych luk w koronie. Regularne przeglądanie tui pod kątem obecności szkodników i chorób jest również istotne. W przypadku zauważenia niepokojących objawów, należy zastosować odpowiednie środki ochrony roślin, zgodnie z zaleceniami specjalistów.