Lawenda mojej sąsiadki zawsze kwitnie jak szalona. W końcu wiem, czy ją nawozi. Latem rozsypuję kilka garści tego wokół lawendy, a fioletowe kwiaty pojawiają się wszędzie

Moja sąsiadka bierze kilka garści tego i podsypuje lawendę. Krzewina kwitnie jak szalona

Lawenda to roślina z rodziny jasnotowatych. Ceniona jest przede wszystkim ze względu na swój zapach. Jest on wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Lawenda wydziela silne olejki eteryczne, których zapach skutecznie odstrasza owady oraz kleszcze. Ogrodnicy polecają sadzić lawendę w pobliżu altanek oraz tarasów.

Lawenda w ogrodzie nie ma wygórowanych potrzeb pielęgnacyjnych. Najlepiej wzrasta oraz kwitnie w zasadowej glebie o podłożu przepuszczalnym i lekko suchym. Jak każda roślina lawenda lubi być nawożona. W Polsce lawenda kwitnie od maja aż do września i właśnie w tym czasie warto stosować nawozy stymulujące wzrost oraz poprawiające podłoże. Moja sąsiadka słynie z pięknej lawendy, która co roku bujnie zakwita. Gdy spytałam się jej, co jej sekretem to wyznała mi że przez cały sezon raz na kilkanaście dni podsypuje lawendę popiołem drzewnym z kominka. To prostu i szybki sposób na zmniejszenie kwasowości gleby i sprawianie, że będzie ona bardziej zasadowa. Dodatkowo popiół drzewny zawiera wiele cennych witamin i minerałów, które świetnie stymulują rozwój roślin. To między innymi fosfor, potas, wapń oraz inne mikroelementy. W procesach kwitnienia szczególnie ważny jest fosfor oraz potas, które wzmacniają system korzeniowy oraz poprawiają kondycję rośliny. Wystarczy, że raz na dziesięć dni podsypiesz lawendę około ośmioma łyżkami popiołu. Ważne, aby był to czysty popiół drzewny. Spalone lakierowane deski się do tego nie nadają. Zawierają one chemiczne drobiny, które mogą wpłynąć negatywnie na rozwój lawendy. Podobne działanie, jak popiół drzewny ma także węgiel z grilla.

Jak pielęgnować lawendę w ogrodzie? Bez tego nie zakwitnie

Lawenda uwielbia słońce, dlatego powinna być sadzona w miejscu, gdzie będzie miała dostęp do co najmniej 6-8 godzin bezpośredniego światła słonecznego dziennie. Gleba powinna być dobrze przepuszczalna, najlepiej o odczynie zasadowym lub neutralnym. Unikaj sadzenia lawendy w glebach ciężkich i gliniastych, które zatrzymują wodę, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Regularne podlewanie jest ważne, szczególnie w okresie wzrostu i kwitnienia, ale należy pamiętać, aby nie przesadzić z ilością wody. Lawenda lepiej znosi suszę niż nadmiar wilgoci. Dodatkowo, warto rozważyć ściółkowanie wokół rośliny, aby pomóc w utrzymaniu wilgoci w glebie i ograniczyć wzrost chwastów.

Kolejnym ważnym elementem pielęgnacji lawendy jest regularne przycinanie. Przycinanie lawendy nie tylko pomaga utrzymać jej kształt, ale także stymuluje wzrost i obfite kwitnienie. Najlepszy czas na przycinanie lawendy to wczesna wiosna, po ustąpieniu przymrozków, oraz późne lato, po zakończeniu kwitnienia. Podczas wiosennego przycinania usuń wszystkie martwe i uszkodzone pędy, a także skróć pozostałe pędy o około jedną trzecią ich długości. Letnie przycinanie polega na usunięciu przekwitłych kwiatostanów, co pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków kwiatowych.

