Lawenda lubi ciepło. Dlatego niezależnie czy sadzimy kwiaty w ogrodzie, czy w doniczkach na balkonie powinniśmy zapewnić sadzonkom takie miejsce, w którym nie będzie brakowało słońca. Jeśli posadzimy lawendę na zacienionym stanowisku, musimy liczyć się z tym, że kwitnienie będzie mało obfite, a kolor kwiatów mało intensywny. Trzeba też pamiętać, że lawenda nie lubi podmokłego gruntu. Lepiej sadzić kwiaty tam, gdzie jest bardzo sucho niż zbyt mokro. Jednak najlepsza będzie stała wilgotność podłoża. Lawendę sadzi się co 30-40 cm.

W maju podsypuję lawendę tym proszkiem. Roślina obficie kwitnie i wygląda jak z obrazka

Lawenda dobrze rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej glebie. Najlepsza będzie zasadowa ziemia o pH od 6,5 do 7,0. Zbyt kwaśne podłoże trzeba zwapnować kredą lub dolomitem. W sklepach ogrodniczych można już kupić specjalną ziemię do uprawy lawendy. Ważne także, by zapewnić jej odpowiedni drenaż, to w przypadku, jeśli gleba w naszym ogrodzie nie jest wystarczająco przepuszczalna. Jeśli chcemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami lawendy na długo, dobór odpowiedniego podłoża jest tak samo ważny, jak miejsce, w którym posadzimy roślinę. W pielęgnacji lawendy, ważne jest także odpowiednie nawożenie. W sklepach ogrodniczych znajdziesz gotowe preparaty, ale równie skuteczne, możesz zrobić z kuchennych odpadków. Idealne będą skorupki jaj. Trzeba je wysuszyć, a następnie utrzeć w moździerzu lub zmiksować. Takim proszkiem podsypujemy ziemię wokół lawendy. Co ważne można użyć zarówno skorupek po surowych, jak i ugotowanych jajach. Takim nawozem zasilamy glebę co dwa tygodnie. Dzięki temu wzmocnimy korzenie i resztę rośliny, która odwdzięczy się pięknymi kwiatami. Jednak żeby roślina dobrze się rozwijała, w sezonie nie wolno zapominać o cięciu. Systematycznie po kwitnieniu poszczególnych kwiatostanów, wycinamy je wraz z kilkucentymetrowym fragmentem pędu.

