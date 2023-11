Co zrobić z lawendą przez zimę? Tak ją zabezpiecz, a pięknie zakwitnie latem

Wiele osób zastanawia się, czy lawenda może zimować na dworze. Odpowiedź ogrodników jest zawsze taka sama, możne ale pod warunkiem, że odpowiednio ją zabezpieczymy. Lawenda ma kilka ozdobnych gatunków. Ta roślina charakteryzuje się wąskimi srebrzystymi listkami i fioletowymi kwiatami. Ze względu na swoją odporność na mróz, doskonale udaje się w naszym klimacie. Jednak warto wiedzieć, że jej tolerancja ujemnych temperatur jest ograniczona.

Co zrobić z lawendą na zimę? Prosty sposób zimowania lawendy w ogrodzie

Żeby lawenda przetrwała w ogrodzie do kolejnego sezonu, trzeba ją zabezpieczyć tuż po pierwszych przymrozkach. Część nadziemną okrywamy słomą, agrowłókniną lub gałązkami iglaków. Jeśli w ogrodzie rośnie sporo krzewów obok siebie, można je przykryć jedną płachtą agrowłókniny. Osłonę zdejmujemy dopiero wiosną. Trzeba pamiętać, że cześć nadziemna lawendy wytrzymuje maksymalną temperaturę do - 15 stopni C, natomiast korzenie ulegają degradacji przy - 20 stopniach C. Dlatego warto zadbać także część podziemną rośliny. Już w listopadzie, ziemię wokół lawendy można obsypać korą lub torfem.

Kiedy i jak przycinać lawendę? Po zimie to niezbędny zabieg

Lawenda nie jest wymagającą rośliną w uprawie, trzeba jednak pamiętać o przycięciu przekwitłych łodyg. Samo przycinanie ma także duży wpływ na kształt rośliny oraz jej kwitnienie. Pierwszy taki zabieg wykonuje się, gdy roślina jest mała i nierozgałęziona. Wtedy ścina się nawet połowę. Dzięki temu roślina wypuści dużo nowych pędów u podstawy, tworząc gęstą koronę. Następne cięcie przeprowadza się w kwietniu. Przycina się chore, złamane lub uszkodzone gałązki. Skraca się także młode wybujałe pędy, by uzyskać pożądany kształt. Ważne aby pamiętać, że przycięcie starszych gałązek zbyt blisko ziemi może spowodować, że kwiat nie wypuści już nowych pędów. Kolejne cięcie przeprowadzamy systematycznie po kwitnieniu poszczególnych kwiatostanów wycinając je wraz z kilkucentymetrowym fragmentem pędu. Jeśli uprawiamy lawendę w doniczce, zimą ustawiamy ją pod daszkiem, by ziemia nie namakała od deszczu lub śniegu.

Jaka ziemia i stanowisko są najlepsze dla lawendy?

Lawenda dobrze rośnie w żyznej ale przepuszczalnej glebie. Najlepsza będzie zasadowa ziemia o pH od 6,5 do 7,0. Zbyt kwaśne podłoże trzeba zwapnować kredą lub dolomitem. W sklepach ogrodniczych można już kupić specjalna ziemię do uprawy lawendy. Ważne także, by zapewnić jej odpowiedni drenaż, to w przypadku jeśli gleba w naszym ogrodzie nie jest wystarczająco przepuszczalna. Jeśli chcemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami lawendy na długo, dobór odpowiedniego podłoża jest tak samo ważny, jak miejsce w którym posadzimy roślinę Lawenda uwielbia ciepło. Dlatego niezależnie czy sadzimy kwiaty w ogrodzie, czy w doniczkach na balkonie powinniśmy zapewnić sadzonkom takie miejsce, w którym nie będzie brakowało słońca. Jeśli posadzimy lawendę na zacienionym stanowisku musimy liczyć się z tym, że kwitnienie będzie mało obfite, a kolor kwiatów mało intensywny. Trzeba też pamiętać, że lawenda nie lubi podmokłego gruntu. Lepiej sadzić kwiaty tam, gdzie jest bardzo sucho niż zbyt mokro. Jednak najlepsza będzie stała wilgotność podłoża. Lawendę sadzi się co 30-40 cm.

Lawenda. Podlewanie rośliny w ogrodzie i w doniczce

Jak pisaliśmy wyżej lawenda należy do roślin, które nie wymagają zbyt dużej uwagi ogrodnika. Bez względu na to, czy uprawiasz lawendę w ogrodzie czy w donicach nie przesadzaj z podlewaniem. Zbyt duża wilgotność ziemi może jej zaszkodzić. Lawenda o wiele lepiej zniesie susze niż przelanie. Choć dobrze jest nie dopuszczać także do przesuszenia korzeni. Stała, lekka wilgotność podłoża będzie optymalna. W przypadku lawendy w donicach trzeba zadbać o drenaż. Woda powinna mieć ujście. Umiarkowane podlewanie dwa razy w tygodniu powinno wystarczyć.

