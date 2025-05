Jak nawozić rośliny fusami po kawie? Praktycznie wszyscy Polacy popełniają ten błąd przez co nawóz nie działa poprawnie. Domowy nawóz do roślin

Co zrobić z tulipanami po przekwitnięciu? Jeśli, chcemy, by kwiaty pięknie zakwitły w kolejnym sezonie, musimy, pamiętać, że nie wolno wycinać całej łodygi. Holenderscy ogrodnicy mają kilka zasad postępowania z tulipanami, gdy te już przekwitną.

Ogławianie tulipanów, to sekret holenderskich ogrodników. Oto co zrobić z tulipanami po przekwitnięciu

Tulipany po przekwitnięciu trzeba ogłowić, czyli obciąć jedynie kwiatostany, łodygi zostawiamy na rabacie. Dzięki takiemu zabiegowi, rośliny nie wytworzą nasion. Cała energia zostanie przekierowania do cebuli. Cebulkę wzmocnia także łodygi i liście pozostawione na rabacie. Zielone części rośliny będą pobierały z ziemi składniki odżywcze i w nich odbywać się będzie proces fotosyntezy. Łodygi i liście tulipanów obcinamy dopiero, po wykopaniu i cebul, gdy całkowicie wyschną. Zeschniętych liści nie wolno zostawiać na długo, bo mogą doprowadzić do gnicia cebuli. W zależności od pogody najlepiej wykopać je w czerwcu lub na początku lipca. Podczas wykopywania cebul, trzeba być bardzo ostrożnym. Najlepiej szpadel pod kątem w odległości kilku centymetrów od łodygi i podważyć całą roślinę. Łapiemy za łodygę i delikatnie wyciągamy ją z ziemi. Po wszystkim sprawdzamy stan cebulek. Szukamy ewentualnych szkodników, śladów gnicia i pleśni. Takich cebulek nie zachowujemy na kolejny rok. Wykopane tulipany zostawiamy w suchym i ciepłym miejscu, tak by trochę obeschły. Dopiero wtedy wykręcamy korzenie i łodygi oraz otrzepujemy cebulki z ziemi. Oczyszczone cebulki wkładamy do przewiewnych pojemników i umieszczamy w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu. Powinny tam zostać aż do jesieni, kiedy znów trzeba będzie wsadzić je do gruntu.

