1 łyżeczka tego sprawi, że cięte tulipany postoją dłużej. Nawet 2 tygodnie będziesz cieszyć się z pięknych kwiatów. Sposób na cięte tulipany

Kwiaty cięte w wazonie często bardzo szybko marnieją i opadają. Nawet najpiękniejsze bukiety potrafią po 2 dniach opaść. Mało osób wie, że o kwiaty cięcie też warto dbać i istnieją sposoby na przedłużenie ich żywotności. Tulipany to prawdziwie wiosenne kwiaty. Kobiety często dostają je w ramach Dnia Kobiet. Tulipany to symbole wiosny i aż do Wielkanocy będą najchętniej wybieranymi kwiatami ciętymi. Aby stały one w wazonie jak najdłużej warto o nie odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że podstawą jest woda. Nie wystarczy raz nalać ją do wazonu. Wodę w kwiatach ciętych należy regularnie zmieniać. Warto robić to raz dziennie. Dzięki temu cały czas będzie świeża i nie rozwiną się w niej niekorzystne bakterie. Świetnym sposobem na przedłużenie żywotności tulipanów w wazonie jest wsypanie do wody 1 łyżeczki cukru. Środek ten zahamuje rozwój bakterii oraz pleśni w wodzie. Podobnie zadziała 1 łyżeczka soli (zakwasi wodę) lub 1 tabletka aspiryny.

Jak dbać o cięte tulipany?

Zanim włożysz tulipany do wazonu warto o nie odpowiednio zadbać. Tulipany nie lubią towarzystwa innych kwiatów. Najlepiej sprawdzają się w formie bukietów stworzonych tylko i wyłącznie z tulipanów. Przed włożeniem kwiatów do wazonu pamiętaj, by skrócić łodygi o około 3 centymetry. Utnij łodygę pod kątem 45 stopni, dzięki temu zwiększysz powierzchnię absorbującą wodę. Tulipany powinny stać w dużych wazonach, w których mają sporą przestrzeń. Warto również pilnować, by liście tulipanów nie były zanurzone w wodzie. W takim przypadku mogą zacząć szybko gnić. Jeżeli liści jest dużo i zanurzają się w wodzie, warto je usunąć. W ten sposób tulipany będą dłużej świeże.

