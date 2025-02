Wlewam 1 łyżkę do wody w wazonie, a róże wyglądają świeżo przez wiele dni. Domowa odżywka przedłuży ich żywotność. Róże w wazonie będą długo stały

Przestawiłam swojego kaktusa w to miejsce, a ten wypuścił kwiat. Wiosną wyglądał jak z magazynu ogrodniczego. Co zrobić, aby kaktus zakwitł?

Wlewam 1 łyżkę do wody w wazonie, a róże wyglądają świeżo przez wiele dni

Jednymi z najczęściej wręczanych kwiatów na walentynki są oczywiście róże. Piękne, czerwone kwiaty stanowią od pokoleń najwspanialszy symbol prawdziwej miłości. Niewątpliwie róże w wazonie są również fantastyczną ozdobą pomieszczenia. Niestety dosyć często bywa tak, że już kilka godzin po włożeniu bukietu do wody, kwiaty zaczynają marnieć. Dlatego warto dowiedzieć się, co można zrobić, aby róże w wazonie długo stały i cieszyły nas swoim wyglądem. Jak dbać o te cięte kwiaty? Oczywiście pod żadnym pozorem nie zapominaj, aby codziennie wymieniać wodę w wazonie na świeżą, aby uniknąć rozwoju chorobotwórczych dla roślin grzybów i namnażania się bakterii. Ja zawsze do wody w wazonie wlewam jedną łyżkę octu winnego i opcjonalnie dodaję jedną łyżeczkę cukru na około jeden litr wody. Dopiero do tak przygotowanej wody wkładam cięte róże. Dzięki temu stoją przez długi czas i wyglądają świeżo. Cukier działa na kwiaty niczym odżywka, natomiast ocet winny ma właściwości zakwaszające i stwarza niekorzystne warunki do rozwoju grzybów i bakterii w wodzie.

Co zrobić, aby róże długo stały w wazonie?

Istnieje kilka ważnych zasad, które pozwolą nam przedłużyć żywotność ciętych róż. Zanim włożysz świeżo kupione róże do wazonu, to za pomocą ostrych nożyczek lub sekatora utnij końcówki ich łodyg skośnie na długości 2 cm. Dodatkowo usuń z łodyg liście, tak by nie zanurzyły się potem w wodzie po umieszczeniu w wazonie. Kolejną ważną kwestią, która przedłuży żywotność ciętych róż jest miejsce, w którym je stawiamy. Wazon postaw w chłodnym miejscu – nie na słońcu i ważne, aby stał z dala od misy z owocami.

