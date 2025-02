Robię to już w lutym z moim cyklamenem, a rozkwita na kolorowo. Urocze kwiaty zdobią mój parapet aż do wiosny. Nawóz do cyklamenu perskiego

Robię to już w lutym z moim cyklamenem, a rozkwita na kolorowo

Cyklamen ma piękne duże kwiaty, sercowate liście i co ważne - kwitnie od jesieni do wiosny i to w różnych kolorach. Na rynku są dostępne rośliny o kwiatach w odcieniach: biały, różowy, czerwony, fioletowy czy łososiowy. Niektóre odmiany mają także pomarszczone liście. Jest zatem wspaniałą ozdobą naszego domu w okresie, kiedy inne kwiaty przechodzą w okres wegetacji. Dbając o cyklamen perski w odpowiedni sposób, sprawimy, że ten będzie przepięknie kwitnąć aż do wiosny. Tu oczywiście oprócz standardowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak nawadnianie i zapewnienie odpowiedniego stanowiska dla cyklamenu, nie możemy zapominać o nawożeniu tej rośliny. To właśnie dostarczając jej składników odżywczych takich jak fosfor i potas, które są kluczowymi pierwiastkami dla prawidłowego rozwoju roślin. Dlatego ja robię to ze swoim cyklamenem już w lutym, a dzięki temu rozkwita, a jego urocze kwiaty zdobią mój parapet aż do wiosny. Przygotowuję domowy nawóz do cyklamenu i stosuję go raz na 3 tygodnie.

Domowy nawóz do cyklamenu perskiego. Jak go zrobić i stosować?

Taki domowy nawóz do cyklamenu przygotujesz samodzielnie ze skórek mandarynek. Dostarczy roślinie niezbędnego do wzrostu i kwitnienia fosforu i potasu. Skórki z mandarynek mają też sporo witaminy C i wapnia oraz liczne kwasy organiczne, które wzmocnią roślinę i ochronią ją przed szkodnikami oraz chorobami. Jak zrobić domowy nawóz do cyklamenu perskiego? Wystarczy jedynie zebrać skórki z 2 mandarynek, pokroić je na małe kawałki i przesypać do dużego słoika, a potem zalać litrem letniej wody. Całość odstawiamy na 24 godziny, a kolejnego dnia przecedzamy płyn i wlewamy go wprost do doniczek.

Pielęgnacja cyklamenu perskiego

Cyklamen perski dobrze rośnie w jasnych pomieszczeniach z rozproszonym światłem oraz w półcieniu. Lubi też chłodne powietrze. Jeśli jest mu za ciepło, marnieje. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 15 stopni C. Cyklamen musi mieć stale wilgotne podłoże. Jednak trzeba uważać przy podlewaniu, aby nie zmoczyć kwiatów i liści. Najlepiej podlewać go od dołu, czyli wlewać wodę do podstawki.

