Cyklamen perski kwitnie w różnych kolorach. Na rynku są dostępne rośliny o kwiatach w odcieniach: biały, różowy, czerwony, fioletowy czy łososiowy. Niektóre odmiany mają także pomarszczone liście. Cyklameny dobrze rosną w jasnych pomieszczeniach z rozproszonym światłem oraz w półcieniu. Lubią też chłodne powietrze. Jeśli jest im za ciepło, marnieją. Optymalna temperatura dla tych roślin to około 15 stopni C. Roślina musi mieć stale wilgotne podłoże. Jednak trzeba uważać przy podlewaniu, aby nie zmoczyć kwiatów i liści. Najlepiej podlewać ją od dołu, czyli wlewać wodę do podstawki. Warto także nawozić ją raz na dwa tygodnie odżywką o niskim stężeniu azotu, ale zasobnej w potas. Możemy także przygotować domową odżywkę z fusów po kawie.

Wystarczy łyżka tego proszku. Zalej wodą, odcedź i podlej fiołka. Cyklamen perski będzie rósł jak na drożdżach

Fusy z kawy są bogate w magnez, fosfor i potas, które wspomagają wzrost i kwitnienie roślin. Aby przygotować odżywkę, zalej łyżkę stołową fusów z kawy litrem przegotowanej wody w temperaturze pokojowej. Pozostaw na kilka godzin, a następnie przecedź płyn przez gazę lub sitko. Podlewaj cyklameny raz na dwa tygodnie. Jak pisaliśmy wyżej, latem cyklamen przechodzi w stan spoczynku. Dzieje się to zazwyczaj w sierpniu. Zaprzestajemy wtedy nawożenia. Doniczkę z bulwą przenosimy do chłodniejszego pomieszczenia. Zmniejszamy częstotliwość podlewania. Wystarczy raz na dwa tygodnie, tylko tyle, by nie dopuścić do uschnięcia bulwy. Gdy pojawią się nowe listki, przesadzamy roślinę do nowego podłoża. Cyklamen dobrze rośnie w próchniczej glebie zasobnej w składniki mineralne.

