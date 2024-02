Fiołek alpejski obsypał się kwiatami. Znajoma kwiaciarka poradziła jak dbać o roślinę, by kwitła jak szalona. Oto co lubi cyklamen perski

Babcia zawsze kazała to robić to przed praniem pościeli. Dzięki temu pościel jest idealnie doprana i nie żółknie. Sposób na pranie pościeli bez użycia octu

Cyklamen perski zdobi nasze parapety w szare pochmurne dni. Jego piękne kwiaty w kolorze np. intensywnego różu rozweselą każde wnętrze. Jednak żeby tak było, trzeba wiedzieć, co lubi, a czego nie lubi ta roślina doniczkowa. I co zrobić z cyklamenem po przekwitnięciu, by za wypuścił paki w kolejnym sezonie? Oto podstawowe zasady.

Znajoma kwiaciarka poradziła jak dbać o roślinę, by kwitła jak szalona. Oto co lubi cyklamen perski

Cyklamen perski kwitnie w różnych kolorach. Na rynku są dostępne rośliny o kwiatach w odcieniach: biały, różowy, czerwony, fioletowy czy łososiowy. Niektóre odmiany mają także pomarszczone liście. Cyklameny dobrze rosną w jasnych pomieszczeniach z rozproszonym światłem oraz w półcieniu. Lubią też chłodne powietrze. Jeśli jest im za ciepło, marnieją. Optymalna temperatura dla tych roślin to około 15 stopni C. Cyklameny muszą mieć stale wilgotne podłoże. Jednak trzeba uważać przy podlewaniu, aby nie zmoczyć kwiatów i liści. Najlepiej podlewać je od dołu, czyli wlewać wodę do podstawki. Warto je także nawozić raz na dwa tygodnie odżywką o niskim stężeniu azotu, ale zasobnej w potas. Latem roślina przechodzi w stan spoczynku. Traci kwiaty, a czasami także liście. Wtedy przestajemy ją nawozić.

Co zrobić z cyklamenem po przekwitnięciu? Zasady przechowywania rośliny na kolejny sezon

Jak pisaliśmy wyżej, latem cyklamen przechodzi w stan spoczynku. Dzieje się to zazwyczaj w sierpniu. Wtedy doniczkę z bulwą przenosimy do chłodniejszego pomieszczenia. Zmniejszamy częstotliwość podlewania. Wystarczy raz na dwa tygodnie, tylko tyle, by nie dopuścić do uschnięcia bulwy. Gdy pojawią się nowe listki, przesadzamy roślinę do nowego podłoża. Cyklamen dobrze rośnie w próchniczej glebie zasobnej w składniki mineralne.

