Koniecznie jeszcze w kwietniu podlej tym tuje w ogrodzie. W 2 tygodnie pędy przestana brązowieć i przepięknie się zazielenią. Wiosenne nawożenie tui

Nawóz do pomidorów i ogórków babcia szykuje już w kwietniu. Mikstura na obfite zbiory jest dobra także do podlewania kwiatów

Ten krzew w PRL-u miał każdy działkowicz. Kwitnie piękniej od hortensji i pachnie niczym waniliowy budyń. Posadź go w ogrodzie, a będziesz cieszyć się kwiatami do później jesieni

Jak zadbać o tuje po zimie?

Tuje to zimozielone krzewy, która często wykorzystywane są na żywopłot. Rosną stosunkowo szybko i dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Tuje nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji. Warto jednak je regularnie nawozić oraz przycinać. Dzięki temu żywopłot będzie gęsty i ciemnozielony. Wiosna to czas, gdy należy wykonać pierwsze prace w ogrodzie. Są ona bardzo ważne ponieważ ustawiają praktycznie cały sezon wegetacyjny. Wiosenne nawożenie zapewnia roślinom wsparcie oraz wspomaga procesy rozrostu. Również tuje wymagają dodatkowego odżywienia po zimie.

Pierwsza nawożenie tui powinno wykonać się najpóźniej w kwietniu. Ważne, aby temperatura była już stale dodatnia, bez większych mrozów. W tym czasie warto zastosować bogate i odżywcze nawozy o przedłużonym działaniu. Będą one stopniowo uwalniały substancje odżywcze do gleby. Kolejne nawożenie tui powinno odbyć się na przełomie maja oraz czerwca. W tym czasie ogrodnicy zalecają nawozy wieloskładnikowe, które wzmocnią kondycję roślin. Terminem na ostatnie nawożenie tui w sezonie jest lipiec. W tym czasie należy unikać nawozów zawierających azot. ma on właściwości przedłużające kwitnienie oraz wzrost, przez co może sprawić, że roślina nie zdąży się przygotować do zimy. Pod koniec lata warto stosować nawozy zawierające fosfor oraz potas. Od sierpnia nie powinno się już nawozić tui. W tym czasie warto zadbać o regularne podlewanie żywopłotu oraz przeprowadzić jesienne cięcie. Ma ono na celu nadać roślinie kształt oraz zapobiec niepożądanemu rozrostowi.

Wymieszaj to z wodą i w kwietniu podlewaj tuje. Przestaną brązowieć i szybko się zazielenią

Do nawożenia tui możesz wykorzystać domowe nawozy. Profesjonalni ogrodnicy często polecają odżywkę z fusów po kawie. Są one prawdziwym bogactwem witamin i minerałów. Zawierają duże ilości fosforu oraz potasu, które wzmacniają pędy oraz korzenie, a także stymulują procesy wzrostu. Fusy z kawy należy stosować wiosną lub wczesnym latem. Z uwagi na zawartość azotu nie nadają się one do ostatniego nawożenia. Aby przygotować odżywkę do tui wystarczy wymieszać 2 łyżki stołowe fusów po kawie z 1 litem wody. Całość należy dokładnie wymieszać oraz odstawić na jedną noc. Po tym czasie trzeba odcedzić wywar i podlewać nim tuje raz na dwa tygodnie. Mieszanka fosforu, potasu oraz azotu sprawi, że pędy tui przestaną brązowieć. Krzew szybko odzyska dobrą kondycję i będzie lepiej rósł.