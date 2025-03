Oryginalne kwiaty na bukiety do domu. Pięknie ozdobią salon. Zastąp nimi goździki czy gerbery

Świeże kwiaty w domu to bardzo efektowny i uroczy dodatek. Ale zamiast kupować gotowe kompozycje w kwiaciarni, coraz więcej osób odkrywa radość z samodzielnej uprawy kwiatów ciętych.

Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania ogrodnictwem, także wśród mieszkańców miast, którzy szukają sposobów na wprowadzenie naturalnych akcentów do swojego życia. Własna uprawa kwiatów to nie tylko oszczędność, ale także możliwość tworzenia niepowtarzalnych kompozycji, które odpowiadają osobistym upodobaniom. Mogą one być mniej formalne, a nawet chaotyczne, ale dzięki temu nadają wnętrzu autentycznego, naturalnego charakteru

– mówi Joanna Legutko, doradca ogrodniczy, wiceprezes zarządu W.Legutko.

Najpopularniejsze kwiaty cięte wykorzystywane do przygotowywania bukietów to róże, goździki, gerbery, lilie czy piwonie – klasyki, które stanowią podstawę niemal każdej kompozycji. Jednak planując własne rabaty, warto sięgnąć także po mniej znane, ale równie efektowne gatunki, które będą cieszyć oko zarówno w ogrodzie, jak i świetnie sprawdzą się w nietuzinkowych bukietach, np.:

Wysiew kwiatów na bukiety zależy od gatunku i ich wymagań. Niektóre rośliny są wrażliwe na przymrozki, ale wymagają wcześniejszego startu, dlatego warto wysiewać je w inspektach, na parapecie lub w szklarni. Należą do nich np. celozja kłosowa, driakiew purpurowa oraz kosmos 'Velouette'. Po ostatnich przymrozkach (zwykle w maju) można przesadzić je do gruntu.

Są też gatunki, które dobrze znoszą niższe temperatury i można siać je bezpośrednio na rabaty już na przełomie kwietnia i maja. Należą do nich np. chaber bławatek, aminek egipski oraz orlaja wielkokwiatowa.

Kwiaty cebulowe z kolei, takie jak lilie czy dalie, sadzi się wiosną bezpośrednio do gruntu, natomiast tulipany i narcyzy, najlepiej sadzić jesienią. Byliny, np. piwonie czy rudbekie, można sadzić zarówno wiosną, jak i jesienią.

Odpowiednie przygotowanie kwiatów po ścięciu pozwoli, by długo cieszyły oko. Przede wszystkim warto usuwać dolne liście, które gdy są zanurzone w wodzie przyspieszają rozwój bakterii. Łodygi najlepiej przycinać pod skosem ostrym nożem lub sekatorem, co zwiększa powierzchnię pobierania przez roślinę wody. Aby przedłużyć żywotność kwiatów, warto pamiętać o regularnej wymianie wody, nawet codziennie oraz dodać do niej odżywkę do kwiatów. Można wykorzystać też domowe rozwiązania – łyżeczka cukru odżywi rośliny, a odrobina kwasku cytrynowego działa odkażająco. Z kolei kilka kropel octu jabłkowego pomoże ograniczyć rozwój drobnoustrojów. Nie należy też stawiać bukietów w pełnym słońcu, gdyż z jednej strony intensywne promienie słoneczne mogą powodować usychanie kwiatostanów, a z drugiej przyspieszają procesy gnilne w wodzie