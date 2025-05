Wystarczy 1 szklanka, by tuje odbiły i zazieleniły się na końcach. Naturalny nawóz przyspieszający wzrost iglaków i chroniący przed chorobami. Jak nawozić tuje?

Wlej to do mrowiska, a szybko wytępisz mrówki ze swojego ogrodu. Przestaną drążyć tunele i niszczyć grządki. Naturalny sposób na mrówki

Piękny żywopłot w ogrodzie. Jak nawozić tuje?

Tuje to rodzaj iglaków, który często wybierany jest na żywopłot. Nic w tym dziwnego tuje stosunkowo szybko rosną, a roczne przyrosty przekraczają nawet kilkanaście centymetrów. Dodatkowo żywotniki nie maja wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych. Jako rośliny zimozielone ozdabiają ogród nawet, gdy wokół wszytko pokryte jest śniegiem. Nie znaczy to jednak. że przy tujach nie należy nic robić. Podobnie, jak inne rośliny ogrodowe wymagają regularnego podlewania oraz nawożenia. W ich przypadku nawozy warto stosować przez cały rok skupiając przede wszystkim na wiosennych nawożeniu. W tym okresie stosuje się odżywki bogate w azot, fosfor oraz potas. Składniki te pobudzają do wzrostu oraz stymulują układ korzeniowy. Wiosną szczególnie ważny jest azot, który odpowiada na zagęszczenie się pędów. Jesienią warto skupić się na odżywkach zawierających dodatkowo magnez oraz żelazo. W tym okresie rezygnujemy z nawożenia odżywkami azotowymi. Wydłużają one sezon wegetacji sprawiając, że rośliny nie mogą odpowiednio przygotować się do zimy.

Wystarczy 1 szklanka tego do nawożenia tui. Będą rosły "jak na drożdżach" i to dosłownie

Jednym z najczęściej polecanych składników do domowych nawozów są drożdże piekarskie. Stymulują one procesy wzrostu oraz chronią przed chorobami oraz atakami szkodników. Dodatkowo drożdże ograniczają rozwój niepożądanych drobnoustrojów, które niekorzystnie wpływają na wygląd i zdrowie roślin. Dodatkowo zawierają one wiele cennych substancji odżywczych, taki jak potas, fosfor, żelazo, selen, magnez, wapń oraz aminokwasy. Drożdże piekarskie świetnie sprawdzą się do nawożenia tui. Najszybszym i najprostszym sposobem jest przygotowanie odżywki z niesfermentowanych drożdży. Wystarczy, że 1 kostkę drożdży zalejesz 10 litrami ciepłej wody. Całość należy odstawić na kilka godzin i gotowe. Po tym czasie nawóz na bazie drożdży piekarskich nadaje się do użycia. Podlewaj nim tuje raz na kilka tygodni. Iglaki szybko się zazielenią i zagęszczą.