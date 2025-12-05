Wsyp do woreczków, zakropl i rozwieś w szafach. Mole ubraniowe wyniosą się szybciej niż światło. Sposób na mole w szafie

Mole ubraniowe potrafią zniszczyć Twoje ulubione ubrania, a ich pozbycie się bywa prawdziwym wyzwaniem.

Istnieje prosty, domowy sposób, który pomoże Ci skutecznie odstraszyć te szkodniki z szafy.

Wystarczy przygotować specjalne woreczki z kilkoma składnikami, by mole wyniosły się błyskawicznie.

Chcesz poznać ten sprawdzony trik i raz na zawsze pozbyć się moli? Przeczytaj artykuł!

Wsyp do woreczków, zakropl i rozwieś w szafach. Sposób na mole ubraniowe

Niestety często nieświadomi, że mamy nieproszonych gości w swojej garderobie, jesteśmy zaskoczeni, kiedy wyjmujemy swój ulubiony sweter lub bluzkę i okazuje się, że są w nich dziury. Mole w szafie potrafią siać prawdziwe spustoszenie. Nie dość, że niszczą nasze ubrania, to na dodatek naprawdę ciężko się ich pozbyć. Z czasem zaczynają latać po całym domu i atakować kolejne miejsca, w których trzymamy tekstylia. Dlatego bardzo ważne jest kompleksowe działanie i zastosowanie skutecznych odstraszaczy na mole ubraniowe, aby szybko się ich pozbyć ze swojego domu i uniknąć kolejnych szkód wyrządzanych przez te małe owady. Dlatego czym prędzej wsyp to do małych woreczków, zapuść 20 kropli olejku i rozwieś w swoich szafach, a mole wyniosą się z nich z prędkością światła.

Jak się pozbyć moli ubraniowych? Zastosuj domowy sposób

Pozbycie się moli ubraniowych z mieszkania może wydawać nam się syzyfową pracą. Dlatego bardzo ważne jest, aby zadziałać kompleksowo i szybko. Mole lubią ciemne i wilgotne kryjówki, nie lubią światła słonecznego. Dlatego podstawowy sposób na mole w szafie to regularne wietrzenie. Poza tym pamiętaj, aby starannie przejrzeć wszystkie swoje ubrania i tekstylia. Uszkodzone rzeczy powinnaś wyrzucić, gdyż są siedliskiem larw, które trudno odnaleźć. Wszystkie pozostałe rzeczy z szafy trzeba uprać w programie o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Kiedy już uprzątniesz wnętrze szafy to rozwieś w niej woreczki zapachowe, które działają na mole odstraszająco. Do bawełnianych woreczków wsyp suszoną lawendę lub ryż i wpuść 20 kropli olejku lawendowego. Ten zapach działa na mole ubraniowe jak płachta na byka.

Jak zapobiegać molom w szafie?

Pojawieniu się moli w szafie można skutecznie zapobiec. Przede wszystkim warto regularnie w niej sprzątać, pozbywając się odzieży, w której nie chodzimy. Warto raz na jakiś czas dokładnie wymyć wnętrze szafy. Kolejną istotną zasadą w walce z molami w garderobie czy szafie jest ich częste wietrzenie.