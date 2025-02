Pokrój na kawałki wstaw do szafy, a pozbędziesz się moli raz na zawsze. To prawdziwy pogromca dokuczliwych owadów. Sposób na mole ubraniowe

Pokrój na kawałki i wstaw do szafy, a pozbędziesz się moli raz na zawsze

Mole w szafie rozprzestrzeniają się po jej zakamarkach w niezwykle szybkim tempie. Co gorsza - z czasem zaczynają latać po całym domu i atakować kolejne miejsca, w których trzymamy tekstylia. Nie dość, że niszczą ubrania, to na dodatek naprawdę ciężko się ich pozbyć. I niestety często nieświadomi, że mamy nieproszonych gości w swojej garderobie, jesteśmy zaskoczeni, kiedy wyjmujemy swój ulubiony sweter lub bluzkę i okazuje się, że jest dziurawa. Jak zatem pozbyć się moli ubraniowych z szafy? Czasami domowe sposoby mogą okazać się naprawdę skuteczne, a do tego są tanie. Jednym z nich jest mydło. Otóż mole ubraniowe nie znoszą jego zapachu. Wystarczy, że pokroisz kostkę mydła na mniejsze kawałki i rozłożysz w zakątkach swojej szafy. Mole wyniosą się z niej w mig.

Domowe sposoby na mole ubraniowe. Jak się ich pozbyć?

Mole lubią ciemne i wilgotne kryjówki, nie lubią światła słonecznego. Dlatego podstawowy sposób na mole w szafie to regularne wietrzenie. Czy istnieje jeszcze coś, co odstrasza mole w szafie? Te małe owady nie lubią zapachu kasztanów i lawendy. Dlatego, jeśli chcesz się ich pozbyć, to warto umieścić we wnętrzu szafy z ubraniami gałązkę lawendy lub wykonać zapachową torebkę z olejkami eterycznymi. Poza tym pamiętaj, aby starannie przejrzeć wszystkie swoje ubrania i tekstylia. Uszkodzone rzeczy powinnaś wyrzucić, gdyż są siedliskiem larw, które trudno odnaleźć. Wszystkie pozostałe rzeczy z szafy trzeba uprać w programie o temperaturze 60 stopni Celsjusza.

Jak zapobiec molom w szafie?

Pojawieniu się moli w szafie można skutecznie zapobiec. Przede wszystkim warto regularnie w niej sprzątać, pozbywając się odzieży, w której nie chodzimy. Warto raz na jakiś czas dokładnie wymyć wnętrze szafy. Kolejną istotną zasadą w walce z molami w garderobie czy szafie jest ich częste wietrzenie.

