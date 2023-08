Postaw to w szafie z ubraniami. Wypędzisz mole z garderoby raz na zawsze. Skuteczny sposób na mole w szafie

Wrzuć do pralki tę jedną rzecz, a potem upierz czarne ubrania. Zaoszczędzisz czas i nerwy. Sposób na pranie ciemnych rzeczy

To warto wiedzieć

Domowy sposób na mole w szafie. Wyniosą się raz na zawsze

Mole w szafie to prawdziwa zmora. Nie dość, że niszczą ubrania, to na dodatek naprawdę ciężko się ich pozbyć. I niestety często nieświadomi, że mamy nieproszonych gości w swojej garderobie, jesteśmy zaskoczeni, kiedy wyjmujemy swój ulubiony sweter lub bluzkę i okazuje się, że jest dziurawa. Jak zatem pozbyć się moli z szafy? Czasami domowe sposoby mogą okazać się naprawdę skuteczne, a do tego są tanie. Jeden z nich jest szczególnie polecany przez internautów. Wystarczy, że w szafie lub garderobie postawisz talerzyk z kilkoma kuleczkami ziela angielskiego. Zapach tej przyprawy działa jak odstraszacz na mole. Ten trik warto zastosować zarówno w szafie, w której trzymamy ubrania, jak i tej z pościelą czy ręcznikami.

Jak pozbyć się moli z garderoby?

Kiedyś nasze babcie wkładały do szafy mydło. Ten trik jest stosowany od pokoleń i naprawdę działa. Oprócz tego mole nie lubią zapachu kasztanów i lawendy. Dlatego, jeśli chcesz się ich pozbyć, to warto umieścić we wnętrzu szafy z ubraniami gałązkę lawendy lub wykonać zapachową torebkę z olejkami eterycznymi.

Jak uniknąć moli w szafie?

Pojawieniu się moli w szafie można skutecznie zapobiec. Przede wszystkim warto regularnie w niej sprzątać, pozbywając się odzieży, w której nie chodzimy. Warto raz na jakiś czas dokładnie wymyć wnętrze szafy. Kolejną istotną zasadą w walce z molami w garderobie czy szafie jest ich częste wietrzenie.

