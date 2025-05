Wlej to do mrowiska, a szybko wytępisz mrówki ze swojego ogrodu. Przestaną drążyć tunele i niszczyć grządki. Naturalny sposób na mrówki

Wlej do to do mrowiska i pozbądź się mrówek z ogrodu

Potrafią zniszczyć grządki i przenoszą choroby. Dodatkowo mrówki wspierają rozwój mszyc ponieważ żywią się produkowaną przez nie spadzią. Mrówki jednak to nie są typowe szkodniki. W ekosystemie pełnią ważną funkcję. Spulchniają glebę i przenoszą nasiona. W Polsce niszczenie mrowisk jest surowo zabronione. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy mrówki zadomowią się w prywatnym ogrodzie. W takiej sytuacji możesz działać. Jest wiele naturalnych sposobów na pozbycie się mrówek. Często poleca się sadzenie roślin odstraszających mrówki. To między innymi tymianek, lawenda, mięta oraz czosnek i bazylia. Możesz sadzić te rośliny w pobliżu grządek, gdy nie chce by żerowały w nich mrówki. Skuteczne może okazać się także sypanie cynamonu na ścieżkach, których przemieszczają się mrówki. Również soda oczyszczona działa negatywnie ma mrówki i zaburza ich orientacje.

Często zdarza się, że domowe sposoby nie są skuteczne. W takim przypadku warto sięgnąć po nieco bardziej zasadnicze metody. Do usuwania mrówek z mrowisk polecana jest wrząca woda. Wystarczy, że zgotujesz wodę i kilkukrotnie wlejesz ją do mrowiska. Wrzątek natychmiastowo zabija mrówki oraz ich larwy. Dodatkowo niszczy podziemnie tunele i całe mrowiska. Zabieg z gorącą wodą należy powtarzać przez kilka dni, by ograniczyć ryzyko, że mrówki robotnice będą próbowały wracać i odbudowywać mrowisko. Równie skuteczną metodą na usuwanie mrówek jest mąka kukurydziana. Działa ona destrukcyjnie na układ pokarmowy mrówek doprowadzając do ich śmierci. Wystarczy, że rozsypiesz mąkę kukurydzianą w pobliżu mrowiska i w miejscach bytowania mrówek. Mąka kukurydziana jest całkowicie bezpieczna dla roślin i zwierząt domowych.