Rozpuść 1 łyżeczkę w wodzie i podlej marniejącego zamiokulkasa. Dzięki temu łodygi pokryją się zielonymi liśćmi. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Już 1 łyżeczka tego odżywi zamiokulkasa. Domowy nawóz, który warto znać

Zamiokulkas to roślina doniczkowa i dość małych wymaganiach. Niektórzy nazywają ją rośliną dla opornych. Zamiokulkas dobrze znosi różnego rodzaju zmiany i nie straszne mu przejściowe ograniczenia w dostępie do wody. W warunkach domowych zamiokulkas zachwyca ciemnozielonymi liśćmi, które wykazują właściwości oczyszczające powietrze. Roślina ta nie tylko pochłania szkodliwe związki chemiczne, ale także produkuje duże ilości tlenu. Co ciekawe, zamiokulkas może nawet zakwitnąć. W warunkach domowych zdarza się do jednak bardzo rzadko. Aby zamiokulkas pokrył się kwiatami potrzebne są warunki zbliżone do jego naturalnego środowiska, czyli klimatu zwrotnikowego. Kwiatostany zamiokulkasa przypominają niewielkie kolby o biało-zielonej barwie.

Kwiaty doniczkowe warto nawozić. Dzięki dostarcza się im potrzebnych substancji odżywczych. których brakuje w ziemi doniczkowej. W przypadku zamiokulkasa warto postawić na naturalne odżywki. Jednym z najprostszych sposobów nawożenia zamiokulkasa jest żelatyna. Zawiera ona między innymi wapń, potas, magnez, fosfor oraz witaminy z grupy B. Takie połączenie wspierania rozwój systemów korzeniowych roślin i sprawia, że ich liście stają się bardziej zielone. Przygotowanie odżywki z żelatyny jest banalnie proste. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę żelatyny w 3 szklankach zimniej wody. Taką mieszankę zastosuj bezpośrednio na ziemię wokół zamiokulkasa. Stosuj ją raz na kilka tygodni, a zamiokulkas stanie się wyrażenie silniejszy i piękniejszy.

Jak podlewać zamiokulkasa? Ważne wskazówki

Zamiokulkas, taj jak wszystkie inne rośliny, potrzebuje wody. Dobrze jednak znosi on czasowe przestoje w podlewaniu. W warunkach domowych zamiokulkasa należy podlewać co dwa tygodnie (szczególnie, gdy stoi na nasłonecznionym stanowisku). Zimą podlewanie można ograniczyć do jednego na trzy tygodnie. Ważne, by używać do tego odstanej lub przegotowanej wody. Podlewając zamiokulkasa należy wlewać wodę bezpośrednio do doniczki. Moczenie liści może zadziałać szkodliwe na roślinę. Na liściach zamiokulkasa mogą pojawić się plamy osadowe z wapnia z wody.