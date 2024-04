Odkąd robię to każdego dnia, mój zamiokulkas ma łodygi proste jak druty. Do tego rośnie jak szalony i wypuszcza nowe pędy. Pielęgnacja zamiokulkasa

Odkąd robię to każdego dnia, mój zamiokulkas ma łodygi proste jak druty. Do tego rośnie jak szalony

Zamiokulkas to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w domach Polaków. Intensywnie zielone liście i długie łodygi robią wrażenie i pięknie zdobią wnętrza. Jednym z najczęstszych problemów, na jakie napotykają fani tej rośliny doniczkowej jest to, że łodygi zamiokulkasa pod ciężarem liści zaczynają się uginać. Co zrobić, aby pędy zamiokulkasa nie opadały? Mojej roślinie pomogła porada ogrodnicza, którą usłyszałam od cioci. Odkąd robię to każdego dnia, mój zamiokulkas ma łodygi proste jak druty, a do tego rośnie jak szalony. Promienie słoneczne pozwalają zamiokulkasowi na to, aby w jego pędach zachodził proces fotosyntezy. To dlatego roślina szuka słońca i zaczyna się uginać w jednym kierunku. Dlatego każdego dnia obracam doniczkę zamiokulkasa. Dzięki temu zabiegowi, każda część rośliny jest odpowiednio nasłoneczniona.

Pielęgnacja zamiokulkasa. Co zrobić, aby rósł?

Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Co więcej, ta roślina najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie.