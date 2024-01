"Jeśli zmarły przeleży przez niedzielę, to pociągnie kogoś za sobą". Ksiądz zabrał głos w sprawie przesądu. "U nas się to sprawdziło"

Domowa odżywka może pomóc w pielęgnacji i sprawić, że zamiokulkas zamiolistny zacznie wypuszczać nowe liście. Ten popularny kwiat doniczkowy nazywany jest żelazną rośliną, bo nie ma zbyt wielu wymagań i potrafi przetrwać w trudnych warunkach. Jednak, kiedy nie ma zapewnionych podstawowych warunków, nie wygląda najlepiej. Zamiast wypuszczać nowe liście, zatrzymuje się, a z czasem marnieje. Co zrobić, by zmobilizować kwiat do wzrostu?

Rozpuszczam w gorącej wodzie i wykorzystuje do podlewania. Zamiokulkas wypuszcza liść za liściem

Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą. Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści z kilku powodów. Czasami jest to za mała lub za duża doniczka, brak światła, niewłaściwe podlewanie lub też nieprawidłowe pH gleby. Choć panuje przekonanie, że kwiat dobrze czuje się w ciasnych osłonkach, to jednak w pewnym momencie doniczka staje się za mała i roślina nie ma miejsca na rozwój systemu korzeniowego, który jest magazynem składników odżywczych. Dlatego, jeśli chcesz, by kwiat wypuszczał nowe łodygi, przesadź go do trochę większej doniczki. Zamiokulkas rośnie powoli, jednak regularnie wypuszcza nowe liście. Jeśli tak się nie dzieje, mimo że stosujemy wszystkie powyższe zasady pielęgnacji, warto sprawdzić, czy korzenie rośliny nie są uszkodzone, lub czy ziemia zawiera odpowiednie składniki odżywcze. Zamia słabo rośnie w ubogiej glebie, dlatego w okresie wzrostu warto zasilić roślinę nawozem do roślin zielonych. Można także użyć domowej odżywki z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu.

