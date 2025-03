i Autor: Shutterstock

Ogród na wiosnę

Gdy w kalendarzu minie ta data podsyp tym tuje. W mig się zazielenią i zagęszczą. Latem będzie idealny żywopłot. Nawożenie iglaków

Wiosenne nawożenie iglaków to bardzo ważny zabieg, który poprawi wygląd oraz kondycję całego żywopłotu. O tej porze rok warto zadbać o wzmocnienie tui, a także ochronę przed szkodnikami. W marcu zawsze podsypuję tym tuje, a w mig się zagęszczają oraz stają się soczyście zielone. Domowy nawóz do tui do stosowania na wiosnę.