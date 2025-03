Pod żadnym pozorem nie rób tego ze storczykiem! Storczyk zgubi pąki i nie będzie kwitł. Ta jedna zmiania sprawi, że stroczyk rozkwitnie

Amerykańskie sprzątaczki dodają to do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki są bialutkie niczym uśmiech celebryty i mięciutkie jak chmurka. Pranie ręczników

Nigdy nie stawiaj obok storczyków. Zmarnujesz cały potencjał kwitnienia

Orchidee, czyli popularne storczyki to wyjątkowe kwiaty. Pochodzą z Azji, ale doskonale radzą sobie na polskich parapetach. Kojarzą się z pięknem i niewinnością. Co ważne, storczyki potrafią kwitnąć miesiącami, a duże okazy mogą zakwitać nawet dwa razy do roku. Pielęgnacja storczyków nie jest skomplikowana i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ogrodniczej. Jej podstawę stanowi przepuszczalne podłoże, podlewanie oraz regularne nawożenie. Bywa jednak, że z jakiś powodów storczyk nie chce kwitnąć. Często okazuje się, że powód jest banalny. W okresie grzewczym wiele osób przestawia storczyki z parapetu. Bliskie sąsiedztwo z rozgrzanym grzejnikiem jest dla storczyków zabójcze. Kwiaty nie znoszą dobrze suchego powietrza. Problem jednak w tym, że zimą storczyki stawiane są najczęściej na stole w pobliżu misy z owocami. Okazuje się, że orchidea są bardzo wrażliwe na niektóre owoce, które mogą zatrzymać ich kwitnienie. Dotyczy to przede wszystkim cytrusów oraz jabłek. Dzieje się tak na skutek wydzielanego etylenu, który wpływa na kwiaty storczyków. Lepiej nie stawiać orchidei w bliskim sąsiedztwie owoców.

Wiosenna pielęgnacja storczyków

Pielęgnacja storczyków nie jest wymagająca, jednak trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim na początku warto zadbać o odpowiednie podłoże - musi być wyjątkowo chłonne, a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę do storczyków.

Nawadnianie orchidei to najważniejszy krok w jej pielęgnacji. Ich podlewanie wymaga specjalnego sposobu ponieważ w innym przypadku korzenie storczyka mogą zacząć gnić. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie.

Jednym z powodów, przez który storczyk nie kwitnie może być zły sposób przycinania rośliny albo jego brak. Na ogół przekwitnięte kwiatostany powinno się przycinać nad trzecim pąkiem. Dzięki temu storczyki będą kwitły jak szalone. Ale uwaga! Nie wszystkie gatunki tych kwiatów lubią ten sposób pielęgnacji. W przypadku orchidei Falenopsis - czyli tak zwanej Ćmówki trzeba poczekać do całkowitego obumarcia pędów, a następnie bezpiecznie je usunąć.

Autor: