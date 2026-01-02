Nowe informacje w sprawie wypadku Joshuy. Nowy rok, a dramat gwiazdy boksu trwa

Anthony Joshua, były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie, uczestniczył w poważnym wypadku samochodowym w Nigerii 29 grudnia. Zginęli w nim 2 przyjaciele i członkowie teamu Brytyjczyka. "AJ" z lekkimi obrażeniami trafił z kolei do szpitala, z którego oficjalnie został wypisany.

Nowe informacje po wypadku Anthony'ego Joshuy

36-letni Anthony Joshua, który pod koniec ubiegłego roku odniósł lekkie obrażenia w wypadku samochodowym w Nigerii, został wypisany ze szpitala - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

"Anthony Joshua został wypisany ze szpitala późnym popołudniem. Choć był pełen emocji po stracie dwóch bliskich przyjaciół, uznano, że może już wrócić do domu i tam dochodzić do zdrowia" – oświadczyły rządy stanów Lagos i Ogun w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Widział z bliska wypadek Anthony'ego Joshuy. BBC dotarło do tego człowieka, wszystko opisał

W wypadku, do którego doszło 29 grudnia, bokser odniósł lekkie obrażenia. Samochód, którym jechał, zderzył się z innym. W wypadku zginęło dwóch jego bliskich przyjaciół i kolegów z teamu - Sina Ghami i Kevin "Latif" Ayodele. Joshua siedział na tylnym siedzeniu, za kierowcą. Do wypadku doszło na autostradzie w Makun.

W sprawie tragedii trwa śledztwo. Nigeryjska policja wstępnie ustaliła przyczynę wypadku.

- Wynajęty lokalny kierowca stracił panowanie nad pojazdem w wyniku pęknięcia opony w związku z przekroczeniem prędkości - przekazał komendant Babatunde Akinbiyi z wydziału ruchu drogowego nigeryjskiej policji. Miało się to stać w trakcie manewru wyprzedzania.

Anthony Joshua cudem uniknął śmierci. Wstrząsające wideo nagrano tuż po wypadku boksera
Przypomnijmy, że kilka dni przed Bożym Narodzeniem Joshua wrócił do ringu i pokonał podczas gali w Miami przez techniczny nokaut Jake’a Paula, amerykańskiego influencera, który próbuje sił w boksie. Za ten pojedynek miał otrzymać ok. 70 mln dolarów. Po walce "AJ" rzucił wyzwanie Tysonowi Fury’emu na długo oczekiwaną "bitwę o Wielką Brytanię".

QUIZ. Legendy boksu. Nie znać tych pięściarzy to WSTYD!
Pytanie 1 z 10
Kawałek ucha swojemu rywalowi odgryzł...
