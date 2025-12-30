Widział z bliska wypadek Anthony'ego Joshuy. BBC dotarło do tego człowieka, wszystko opisał

Na miejscu zginęli dwaj przyjaciele i trenerzy zawodnika – Sina Ghami i Kevin "Lateef" Ayodele. Oboje zajmowali miejsca po prawej stronie pojazdu, podczas gdy pięściarz siedział za kierowcą. I to właśnie Joshua i kierowca uszli z życiem.

Joshua od kilku dni przebywał w Nigerii na krótkich wakacjach. 20 grudnia pokonał Jake'a Paula w pokazowej walce w Miami. Choć urodził się w podlondyńskim Watford, to ma rodzinne korzenie w Sagamu – mieście w stanie Ogun w południowo-zachodniej Nigerii, niedaleko miejsca katastrofy. Do tragedii doszło w poniedziałek przed południem na (zawsze bardzo ruchliwej) autostradzie Lagos-Ibadan.

Zdjęcia udostępnione przez Federalny Korpus Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nigerii pokazywały rozbity samochód, wokół którego zebrał się tłum. Sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak bokserowi pomagano wydostać się z tylnego siedzenia rozbitego SUV-a. Joshua i kierowca zostali ewakuowani do specjalistycznego ośrodka medycznego w Lagos.

BBC dotarło do świadka wypadku. – Samochody jechały z nadmierną prędkością, próbowały manewrować i uderzyły w ciężarówkę zaparkowaną przed naszym sklepem. Joshua był uwięziony w samochodzie przez około 20 minut. Zobaczyliśmy go i powiedzieliśmy: "On jest naszą chwałą tutaj w Nigerii", i ruszyliśmy mu na ratunek. Wyszedł sam, przywitał się z tłumem, uścisnął im dłonie ludziom – powiedział Musbau Pelumi Ajetunmobi, którego po BBC zaczęły cytować wszystkie media na Wyspach.

Joshua chciał odpocząć po walce z Paulem, ale to nie starcie z Youtuberem przyniosło mu chwałę. Joshua to wciąż jedna z największych gwiazd boksu. Sięgał po mistrzowskie pasy federacji IBF, WBA i WBO i złoto olimpijskie.

