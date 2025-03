Wystarczy 0,5 łyżki, a odżywisz marniejącego storczyka. Do wyhodowania pięknych kwiatów nie potrzebujesz kupnych odżywek. Domowy nawóz do storczyków

Wlej do komory na proszek do prania i upierz poduszki. Będą tak czyste i pachnące, że momentalnie przyłożysz głowę do poduszki. Sposób na pranie poduszek

Storczyki pochodzą z Azji, jednak doskonale radzą sobie także na polskich parapetach. W kulturze storczyki to wyjątkowe kwiaty. Symbolizują czystość i doskonałość. W wielu miejscach na świecie storczyki traktowane są nie tylko jako kwiaty ozdobne. W Brazylii przygotowuje się klej do klejenia gitar, którego jednym ze składników jest właśnie storczyk. Niektóre ludy traktują storczyki jako talizmany do przepędzania złych duchów. Storczyki w Polsce to przede wszystkim najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Często wręczane są w ramach prezentu. Nic w tym dziwnego, orchidee to wieloletnie kwiaty, które potrafią kwitnąć długimi miesiącami. Rozrośnięte rośliny mogą zakwitać nawet dwa razy do roku.

Cecha charakterystyczną w pielęgnacji storczyków jest ich podłoże. Kwiaty te potrzebują przepuszczalnego podłoża, które zapewni dobra cyrkulację powietrza oraz wilgoci. Najczęściej jako podłoże dla storczyków polecana jest kora sosnowa lub torf. Storczyki lubią słońce, ale nie powinny być narażane na bezpośrednie promienie słoneczne. Szczególnie ważna w pielęgnacji storczyków jest wilgotność. Kwiaty te najlepiej rosną w miejscach, gdzie wilgotność utrzymuje się na poziomie 40-70 proc. Zimą bardzo ważne jest stawianie kwiatów z dala od grzejników, a także regularne zraszanie liści. Aby zwiększyć wilgotność powietrza można obok doniczki postawić miskę z wodą. Zaleca się przesadzanie storczyków co około 3 lata.

Wymieszaj 0,5 łyżki tego z wodą i podlewaj storczyki. Będą kwitły jak szalone

Orchidee podobnie jak inne kwiaty doniczkowe warto nawozić. Maja one bowiem ograniczony dostęp do substancji odżywczych i dlatego należy je dostarczać z zewnątrz. Świetnym i tanim sposobem, na odżywienie storczyków jest żelatyna. Wystarczy rozpuścić około 0,5 łyżki żelatyny w 400 ml ciepłej wody, a po ostygnięciu podlać tym storczyki. Żelatyna zadziała niczym naturalne pobudzenie. Zawiera ona między innymi azot, który wydłuża i stymuluje procesy kwitnienia. Wzmacnia układ korzeniowy i pobudza do wzrostu.

