Pełnia Księżyca w Raku już w styczniu 2026. Co przyniesie Wilczy Księżyc? Ten znak zodiaku może liczyć na szczęście

Pełnia Wilczego Księżyca w styczniu 2026 w Raku przyniesie huśtawki nastrojów i intensywną energię.

Poczuj swój „wilczy instynkt”, aby znaleźć nowe zajęcia i oczyścić się z negatywnych emocji.

Ryby mogą liczyć na szczęście, a inni powinni uważać na ważne decyzje do niedzieli.

Odkryj, skąd wzięła się nazwa Pełni Wilczego Księżyca i jak najlepiej ją obserwować!

Pełnia Wilczego Księżyca 2026. Jak wpłynie na każdy znak zodiaku?

Zmiany związane z Pełnią Wilczego Księżyca zaczniemy odczuwać już dzień wcześniej. Od piątku czekają nas huśtawki nastrojów - od euforii i radości po dołki i smutki. To dlatego, że w tym roku styczniowa pełnia będzie w znaku Raka. Ten wodny zodiak jest jednym z najbardziej wrażliwych znaków. Jednych czekają ciężkie rozmowy w pracy, drudzy poczują, że nikt ich nie rozumie. Do niedzieli lepiej nie podejmować ważnych decyzji – unikniemy błędów. Pełnię Księżyca w styczniu przyniesie intensywną energię, która zwróci naszą uwagę na słuchanie siebie. Jeśli sami siebie nie docenimy, to nikt tego nie zrobi. Trzeba zaufać wilczemu instynktowi i znaleźć nowe, ekscytujące zajęcie. Światło Księżyca w Raku pozwoli zobaczyć, gdzie zabłądziłaś/eś w dążeniu do celu i realizacji intencji z nowiu w Koziorożcu. Dostrzeżesz to, co cię powstrzymało. Kiedy pozwoliłaś/eś, aby zwątpienie w siebie, autosabotaż lub lęki wytrąciły cię z rytmu. Styczniowa pełnia sprzyja także oczyszczeniu siebie i otoczenia. Kąpiel z solą morską ma wtedy największą skuteczność. Okadź mieszkanie białą szałwią i rozsyp w kątach sól - poczujesz dobrą energię. Lęk i niepokój, które towarzyszyły ci od kilku dni - znikną.

Pełnia Księżyca w styczniu 2026. Ten znak zodiaku może liczyć na szczęście. Horoskop ze znakomitą przepowiednią na 2026 rok

Jeśli Twój znak zodiaku to Ryby – gratulacje. Ta pełnia jest dla Ciebie jednym z najlepszych momentów w 2026 roku. Czas rzucić się w wir towarzyskich i biznesowych spotkań. Będziesz brylować w towarzystwie, co przyniesie pozytywne zmiany w życiu zawodowym i osobistym. Nie zapominaj jednak o higienie – sen i zdrowa dieta wzmocnią organizm. Energia i siły przydadzą się do działania!

Pełnia Wilczego Księżyca w styczniu 2026. Skąd nazwa?

W styczniu rozpoczyna się sezon lęgowy wilków. Wyją i są bardziej agresywne, szukając miejsca, gdzie mogłyby się osiedlić - stąd nazwa Pełni Wilczego Księżyca. Nasi przodkowie nazwali ją tak także dlatego, że podczas długich, mroźnych i nieprzyjaznych styczniowych nocy, głodne wilki podchodziły blisko ludzkich osad, dając o tym głośno znać. Był to czas pełen niepokoju i troski o bezpieczeństwo najbliższych. Dlatego pilnowanie ognia, który nie miał prawa zgasnąć, dawało poczucie, że drapieżniki będą trzymały się z daleka.

Pełnia Wilczego Księżyca 2026. Kiedy jest pełnia w styczniu, gdzie i jak oglądać?

W tym roku Pełnia Wilczego Księżyca wypada w sobotę 3 stycznia. W całej okazałości ziemski satelita pokaże się na niebie już w dzień, o godzinie 11:04. Jeśli pogoda dopisze, pełnię będzie można oglądać już w piątek wieczorem, do obserwacji nie będzie nam potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Warto wyjechać za miasto. Z dala od świateł Pełnia Wilczego Księżyca będzie o wiele lepiej widoczna.