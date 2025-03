Rozsyp to wokół mrowiska w ogrodzie, a zabije wszystkie mrówki. Domowy sposób na mrówki, który działa, gdy inne zawodzą

Amerykańskie sprzątaczki dodają to do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki są bialutkie niczym uśmiech celebryty i mięciutkie jak chmurka. Pranie ręczników

Mrówki w ogrodzie. Jak się ich pozbyć?

Mrówki pełnią w ekosystemie bardzo ważną rolę - spulchniają glebę, a także przenoszą nasiona. W Polsce niektóre gatunki mrówek objęte są częściową ochroną. Jest także zakaz niszczenie leśnych mrowisk. Gdy mrówki pojawiają się w ogrodzie mogą stanowić problem. Niszczą bowiem uprawy, w tym małe rośliny i pąki. Mrówki wysysają także soki z roślin, a także przenoszą różnego rodzaju choroby. Dodatkowo mrówki żywią się spadzią produkowaną przez mszyce i bronią te szkodniki przed atakami drapieżców. Bardzo często jeżeli pojawiają się w ogrodzie mszyce to będą także mrówki. Wiele osób do walki z mrówkami w ogrodzie używa naturalnych zapór. Zapach kawy, czosnku oraz octu odstrasza mrówki. Wystarczy, że wymieszasz ocet lub czosnek z wodą i rozlejesz w miejscach bytowania mrówek. Taki roztwór możesz także wlać do mrowiska. Warto również rozważyć ochronę poszczególnych grządek. Wokół roślin atakowanych przez mrówki rozsyp cynamon. Jego zapach odstraszy mrówki, a sam cynamon zapobiegnie pojawianiu się pleśni w glebie wokół grządek.

Rozsyp to wokół mrowiska, a w kilka dni usunie wszystkie mrówki. Ten sposób działa, gdy inne zawodzą

Jeżeli wszystkie sposoby na pozbycie się mrówek zawodzą możesz sięgnąć po te bardziej radykalne. Wśród nich najbardziej skuteczna jest mąka kukurydziana, proszek do pieczenia lub soda oczyszczona. Wystarczy rozsypać ją wokół mrowiska, a także na ścieżkach poruszania się mrówek. Owady zjedzą mąkę lub sodę oczyszczoną, która napęcznieje i w ten sposób zabije mrówki. Na podobnej zasadzie może zadziałać suchy ryż. Mrówki przetransportują go to mrowiska, tam ryż spleśnieje i zatruje całą populację. W przypadku poważnej inwazji mrówek warto rozważyć specjalistyczną pomoc. W sklepach ogrodniczych możesz kupić także specjalne trutki na mrówki. W takim przypadku sprawdź jednak, czy nie są one szkodliwe dla innych zwierząt.

