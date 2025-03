Tym nawozem bułgarscy ogrodnicy podsypują róże w marcu. Kwiaty będą bardziej okazałe i intensywne. Domowy nawóz, który poprawi kwitnienie krzewów róży. Najlepiej stosować go wczesną wiosną

Zrób to z płynem do naczyń. W ten sposób wyczyścisz kanapę na wiosnę. Usuwa tłuste plamy, pot oraz odciski rąk. Czyszczenie kanapy

Bułgarski nawóz do krzewów róży, który poprawia kwitnienie

Niewiele osób wie, że Bułgarię można nazywać stolicą róż. Kraj ten słynie z olejków różanych i to właśnie tamtejsze róże wykorzystywane są do wielu perfum, w tym do słynnego zapachy Channel no 5. Kazanłyk to miasto w środkowej części Bułgarii, które jest światową stolicą tych eleganckich kwiatów. W pierwszy weekend czerwca odbywa się tutaj nawet Święto Róż, a w tym czasie turyści mogą podziwiać przepięknie kwitnące gatunki takie jak Rosa Damascena i Rosa Alba. Znajomy bułgarski ogrodnik zdradził mi, że najpopularniejszym sposobem na nawożenie krzewów róży w Bułgarki jest sól Epsom.

Sól Epsom to prawdziwy game changer w ogrodnictwie. Bogata jest ono w wiele cennych minerałów oraz witamin. Zawiera między innymi azot, potas i fosfor, czyli złote trio usprawniające kwitnienie, a także prawidłowy wzrost wielu roślin. Zawarta w soli gorzkiej siarka wspomaga produkcję aminokwasów, enzymów oraz witamin, dodatkowo odgrywa ona rolę w tworzeniu białek w roślinach. Sól Epsom stosowana w pielęgnacji krzewów róż poprawia ich kwitnienie oraz sprawia, że latem pojawia się więcej kwiatów. Są one bardziej intensywne i odporne na działanie wielu chorób.

Jak stosować sól Epsom do krzewów dróż?

Sól Epsom zalecana jest jako nawóz do krzewów róż rosnących w glebie o odczynie zasadowym. Zanim zatem zabierzesz się na nawożenie sprawdź pH gleby. Sól gorzka polecana jest także w przypadku niedoborów magnezu w roślinach. Stan ten najczęściej objawia się żółknięciem liści (przy stale zielonych żyłkach) i spowolnieniem procesów kwitnienia. W takim przypadku można zastosować sól Epsom jako szybki i skuteczny nawóz. Wystarczy, że wokół każdego krzewu rozsypiesz około 1 szklankę soli gorzkiej. Nawóz ten najlepiej stosować wczesną wiosną lub jesienią.

Sól Epsom w ogrodnictwie rekomenduje się nie tylko do krzewów ozdobnych. Za jej pomocą możesz odstraszać ślimaki z ogrodu, nawozić trawnik i iglaki, a nawet zastosować jako środek owadobójczy.

