Posadź już teraz i jedz garściami. Te drobne listki dodadzą Ci mnóstwo energii na wiosnę. Właściwości tej rośliny odkryli już perscy wojownicy

Wystarczy 0,5 łyżki, a odżywisz marniejącego storczyka. Do wyhodowania pięknych kwiatów nie potrzebujesz kupnych odżywek. Domowy nawóz do storczyków

Zrób to z płynem do naczyń. W ten sposób wyczyścisz kanapę na wiosnę. Usuwa tłuste plamy, pot oraz odciski rąk. Czyszczenie kanapy

Rzeżucha uprawiana jest od tysięcy lat. Perscy wojownicy przed wielkimi wyprawami zjadali jej listki, by dodać sobie sił do walki. Do Europy przywędrowała z południowo-zachodniej Azji. Jej smak i właściwości doceniano już w starożytnym Egipcie, Grecji, a później Rzymie. Legenda głosi, że do Francji roślina trafiła dzięki Ludwikowi Świętemu. Podczas wyprawy do Vernon król usychał z pragnienia, ale zamiast wody kucharz zaserwował orzeźwiającą sałatkę z rzeżuchy. Zachwycony władca szybko wypromował kiełki w swoim królestwie, a miasto przyjął do swojego herbu. Do Polski rzeżucha dotarła w XV wieku. Ze względu na swoje zdrowotne właściwości była wykorzystywana w medycynie ludowej. Niewielki listki zawierają mnóstwo witamin i minerałów, które korzystnie wpływają na skórę i włosy. Rzeżucha obniża także poziom cukru i oczyszcza organizm.

Właściwości rzeżuchy

Rzeżucha działa moczopędnie, co pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu. Dodatkowo wspiera pracę nerek, co jest szczególnie ważne dla osób dbających o oczyszczanie ciała. Jej pikantny smak pobudza do pracy ślinianki i produkcję soków żołądkowych, wspomagając procesy trawienne. Działa również łagodząco na wzdęcia i problemy żołądkowe. Dzięki dużej zawartości witaminy C wzmacnia odporność organizmu, co pomaga w zapobieganiu infekcjom. Regularne spożywanie rzeżuchy może korzystnie wpływać na poziom cukru we krwi. Zawarte w rzeżusze witaminy i minerały (szczególnie witamina A i siarka) działają wzmacniająco na włosy i paznokcie, a także przeciwdziałają stanom zapalnym skóry.

Jak siać rzeżuchę?

Rzeżucha, a raczej pieprzyca siewna nie ma wygórowanych wymagań. Roślina jest w stanie urosnąć niemal na każdym podłożu. Najczęściej wysiewa się ją na płaskim talerzyku (kartoniku lub pokrywce od słoika), pokrytym watą, którą trzeba mocno zmoczyć. Na tak przygotowanej powierzchni rozsypujemy nasiona (gęsto). Rzeżuchę można wysiać także na wilgotnej ligninie, kilku warstwach ręcznika papierowego, a nawet ziemi. Ważne, by ustawić roślinę w miejscu, w którym nie będzie padało na nią ostre słońce. Najlepsze będzie delikatnie rozproszone światło. Roślina lubi ciepło. Żeby rzeżucha rosła bujnie, trzeba pilnować wilgotności podłoża, można ją zraszać kilka razy dziennie.

Rzeżucha nie tylko na Wielkanoc

Przypominamy sobie o niej głównie przed Wielkanocą, kiedy spragnieni wiosny i soczystej zieleni myślimy o dekoracji domu. Do wyhodowania rzeżuchy wystarczą nasiona, wilgotna wata i kilka dni, by pojawiły się pierwsze kiełki. Po tygodniu wyrasta piękny, zielony kożuch, którym dekorujemy dom na święta. Nie wiedzieć czemu przyjęło, że rzeżucha to jeden z elementów dekoracyjnych na wielkanocnym stole i przez pozostałą część roku jest o niej głucho. Tymczasem, warto zrobić krok dalej, poza tradycyjne skojarzenia i odkryć w tej zielonej, drobnej roślince prawdziwy skarbiec zdrowia i smaku. W dodatku kromka świeższego chleba posmarowana pachnącym wiejskim masłem posypana świeżo ściętą rzeżuchą z odrobiną morskiej soli sprawi, że domownicy bezapelacyjnie przyznają ci tytuł wiosennego mistrza kanapek.

Co zrobić z rzeżuchy?

Oprócz ozdoby wielkanocnego stołu i właściwości zdrowotnych rzeżucha ma także mnóstwo walorów smakowych. Zawiera olejki eteryczne, którym zawdzięcza ostry, pieprzowy smak. Możemy ją wykorzystać np. jako dodatek do kanapek, sałatek lub zamiast musztardy. Znakomicie sprawdzi się także w zimnym musie z kwaśnej śmietany, który pasuje do pieczonej ryby. Można przygotować z niej także rzeżuchowe masło w sam raz do pieczonego świątecznego schabu. Jeśliś szukasz pomysłu na szybki obiad, możesz przygotować makron z pesto. Zblenduj rzeżuchę z orzechami, oliwą, parmezanem i czosnkiem. Wymieszaj z ugotowanym makaronem (np. spaghetti) i udekoruj startym serem.

ZOBACZ TEŻ: Mistrzowski sposób na kotlet schabowy. Będzie smakował jak z najlepszej restauracji

Autor: