Włóż do bębna pralki, a pozbędziesz się z prania siersci i włosów. Sposób mojej babci mnie zaskoczył. Usuwa sierść, włosy i kłaki, a pranie jest idealnie czyste

Karolina Piątkowska
2026-01-12 11:10

Posiadacze zwierząt domowych doskonale wiedzą, jak uporczywym problemem jest sierść i włosy na ubraniach. Nawet pranie ubrań w pralce nie radzi sobie z tym problemem, a jedynie zbija sierść w nieestetyczne kłaki. Ten domowy sposób pozwoli w końcu rozprawić się z sierścią na ubraniach. Włóż to do bębna pralki, a po praniu wyjmiesz czyste ubrania bez ani jednego włosa. Jak usunąć sierść podczas prania w pralce?

  • Sierść zwierząt domowych na ubraniach to zmora wielu właścicieli – czy da się ją usunąć podczas prania?
  • Specjalne kulki z rzepami lub zwykła gąbka do naczyń wrzucone do pralki mogą pomóc w wyłapywaniu sierści.
  • Dodanie octu do prania to zaskakujący sposób na pozbycie się sierści i zmiękczenie tkanin.
  • Odkryj, jak proste triki sprawią, że Twoje ubrania będą wolne od sierści po każdym praniu!

Jak usunąć sierść z ubrań podczas prania?

Zwierzęta domowe to ogrom miłości i wspaniałych chwil. To jednak również problem z nadmierną sierścią. Zarówno koty, jak i psy gubią sierść, która najczęściej ląduje na naszych ubraniach. Posiadacze zwierząt często żartują, że sierść w domu jest praktycznie wszędzie i zaczyna ona stanowić element stylizacji. 

Najskuteczniejszym sposobem usuwania sierści z ubrań jest jej mechanicznie zdejmowanie za pomocą specjalnych szczotek. Wiele osób zastanawia się jednak, czy istnieją sposoby na pozbycie się włosów zwierząt już na etapie prania. Klasyczne pranie ubrań w pralce nie usuwa sierści, a może jedynie ją zbrylić w nieestetyczne kulki. W sklepach możesz kupić specjalne kulki do prania, które pokryte są specjalnymi rzepami. Wyłapują one sierść podczas prania. Przyczepia się ona do wspomnianych rzepów, a tym samym jest usuwana z ubrań. Podobnie jak zadziała zwykła gąbka do naczyń włożona do bębna pralki. Ważne, aby miała ona lekko chropowatą powierzchnię i była nowa. Podczas prania zbierze ona sierść z ubrań, które będą idealnie czyste. Po praniu wystarczy dłonią zebrać włosy z gąbki i można użyć jej ponownie

Wlej to do szuflady na detergent. Usunie sierść z ubrań podczas prania w pralce

Innym, nieco mniej znanym, sposobem jest niezastąpiony ocet. Wystarczy, że do komory na płyn do prania wlejesz pół szklanki octu spirytusowego. Po skończony praniu dokładnie wytrzep ubrania, a sierść odejdzie bez problemu. Ocet posiada właściwości elektrostatycznych, dzięki czemu włosy i sierść nie przyczepiają się do tkanin. Dodatkowo pranie z niewielką ilością octu może przynieść inne korzyści. Płyn ten świetnie zmiękcza tkaniny, usuwa brzydkie zapachy, a także przeciwdziała osadzaniu się kamienia wewnątrz pralki. Nie musisz obawiać się, że ubrania po praniu będą miały nieprzyjemny, octowy zapach. Zostanie on wypłukany podczas ostatniej fazy prania. 

