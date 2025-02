Rozsyp na dywanie i odkurz po 30 minutach, a usuniesz z niego całą sierść. Proszek wypchnie zwierzęce kłaki. Jak usunąć sierść z dywanu?

Wlej do słoiczka i postaw w przedpokoju, a przepiękny zapach rozniesie się po całym mieszkaniu. Zneutralizuje brzydkie aromaty i odświeży powietrze. Naturalny zapach do przedpokoju

Rozsyp na dywanie i odkurz po 30 minutach, a usuniesz z niego całą sierść

Sierść na dywanie to zmora każdego posiadacz psa lub kota. Kłaczki z łatwością w chodzą we wszelkie tapicerowane meble i niezwykle ciężko jest się ich pozbyć nawet podczas odkurzania. To w zasadzie nieuniknione w sytuacji, gdy w naszym domu mieszka zwierzę. Jednym ze sposobów, który może ograniczyć pojawienie się zwierzęcych kłaczków na dywanie, jest regularne szczotkowanie swojego psa lub kota. Najlepiej robić to przynajmniej raz w tygodniu. Usuwanie sierści z dywanu to również czynność, którą warto wykonywać raz na kilka dni. Dlaczego? Czyszczenie dywanu na bieżąco sprawi, że o wiele łatwiej będzie pozbyć się zalegającej na niej sierści. Jak szybko pozbyć się sierści z dywanu? Istnieje kilka sposobów, które pozwolą szybko usunąć sierść z dywanu i mebli tapicerowanych. Rozsyp na dywanie ten proszek i odkurz go po 30 minutach, a będzie idealnie czysty.

Jak usunąć sierść z dywanu? Pomoże ten domowy sposób

Każdy właściciel czworonoga doskonale zna problem sierści, która zalega na dywanie. Dlatego warto ułatwić sobie zadanie i wypróbować domowy sposób na usuwanie sierści z dywanu. Pomoże soda oczyszczona. Rozsyp proszek na całej powierzchni swojego dywanu, delikatnie go wetrzyj i pozostaw na około 30 minut, po czym odkurz. Soda uniesie włosie, dzięki czemu z łatwością usuniesz z dywanu calutką zalegająca na nim sierść.

Usuwanie sierści z dywanu domowym sposobem

Sposobów na usunięcie sierści z dywanu jest kilka. Po pierwsze odkurzenie go specjalną końcówką. Drugim pomysłem, który ułatwi pozbycia się sierści z dywanu, jest użycie popularniej rolki do ubrań. W sieci znaleźć można również trik z gumową rękawiczkę, którą należy zmoczyć w zimnej wodzie i przetrzeć nią powierzchnię dywanu. Kłaczki będą się zbierać w mig. Zamiast rękawiczki można zastosować także ściągaczkę do wody.

