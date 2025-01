Wrzuć do wrzątku i przetrzyj brudny dywan, a po chwili będzie jak nowy. Puszysty i bez ani jednej plamy. Pranie dywanu

Gdzie umieścić tabletki do zmywarki? Przez internet większość ludzi robi to źle. Przez ten błąd naczynia są brudne, a ty tracisz pieniądze

Wrzuć do wrzątku i przetrzyj brudny dywan, a po chwili będzie jak nowy

Pranie dywanu należy wykonywać regularnie, aby go odświeżyć i przywrócić mu puszystość. Warto to robić nawet wtedy, gdy nie widzimy na nim poważnych plam czy zabrudzeń, gdyż to znakomite siedlisko roztoczy i kurzu. Czasami także wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Jednak nie każdy ma takie urządzenie w domu. Wówczas warto wypróbować domowe sposoby na pranie dywanu. Jeden z nich stał się viralem w mediach społecznościowych i jak się okazuje, jest strzałem w dziesiątkę. Polega na praniu dywanu tabletką do zmywarki.

Domowy sposób na pranie dywanu tabletką do zmywarki

Ten domowy sposób na pranie dywanu tabletką do zmywarki jest niezwykle prosty i szybki. Jak to zrobić? Najpierw starannie odkurz swój dywan. W niewielkim garnuszku zagotuj wodę i wrzuć do niej jedną kapsułkę. Kiedy całkowicie się rozpuści, zanurz w powstałym roztworze szmatkę, delikatnie wyżmij z niej nadmiar wody i owiń wokół pokrywki od garnka. Następnie dokładnie przecieraj powierzchnię dywanu tak owiniętą pokrywką. Pamiętaj, aby co jakiś czas ją wypłukać w zrobionym płynie. Kiedy skończysz pozostaw dywan do wyschnięcia i gotowe. Będzie czysty i puszysty jak kiedyś.

Pranie dywanu sodą oczyszczoną

Istnieje jeszcze jeden szybki sposób na pranie dywanu w domu. Wystarczy, że rozsypiesz na całej jego powierzchni sodę oczyszczoną, następnie za pomocą szczotki lub ściereczki delikatnie wetrzesz, aby proszek dostał się głęboko we włókna. Po upływie 4 godzin dokładnie odkurz sodę z dywanu metodą krzyżową. Soda oczyszczona nie tylko znakomicie odświeży dywan, neutralizując wszelkie nieprzyjemne zapachy, ale też z łatwością wyczyści plamy i sprawi, że będzie puszysty i miękki jak nowy.